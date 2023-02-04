За інформацією Центрального розвідувального управління США, китайський лідер Сі Цзіньпінь може планувати вторгнення на Тайвань до 2027 року.

Про це повідомляє Reuters.

Директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що не можна недооцінювати амбіції президента Китаю Сі Цзіньпіна щодо Тайваню, навіть попри те, що він, ймовірно, “протверезився” після того, як РФ почала повномасштабне вторгнення в Україну.

За словами Бернса, у США є “розвідувальні дані”, про те, що Цзіньпінь наказав своїм військовим бути готовими до вторгнення на Тайвань до 2027 року.

“Це не означає, що він вирішив здійснити вторгнення у 2027 році чи будь-якому іншому році, але це нагадування про серйозність його зосередженості та його амбіцій”, — пояснив директор ЦРУ.

Він зауважив, що оцінка ЦРУ полягає у тому, аби не недооцінювати амбіції китайського президента щодо Тайваню, додавши, що Сі Цзіньпінь, ймовірно, намагався винести урок з “дуже поганої роботи” російських армійців в Україні.

Росія та Китай оголосили про “безмежне” партнерство у лютому 2022 року незадовго до того, як російські війська вдерлися в Україну, і економічні зв’язки Москви та Пекіну процвітали, оскільки зв’язки РФ із Заходом скоротилися.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну також викликали занепокоєння на Заході щодо Китаю, який, на їхню думку, спробує зробити подібний крок щодо Тайваню.

Китай утримався від засудження війни Росії проти України, водночас не надаючи прямої матеріальної підтримки РФ, аби не спровокувати проти себе санкції Заходу.

“Я вважаю, що недооцінювати взаємну відданість цьому партнерству було б помилкою, але це не дружба без меж”, — сказав Бернс.