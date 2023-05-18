Джерело: CNN.

У китайському місті Сіань організовують великий саміт для лідерів Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану. Дату назначили на день проведення саміту G7 в Японії.

Цей захід стане першою особистою зустріччю глав держав Центральної Азії з китайським лідером з моменту встановлення дипломатичних відносин після розпаду Радянського Союзу. За словами уряду Китаю, цей саміт є “першою великою дипломатичною діяльністю” цього року.

Видання стверджує, що для Китаю країни Центральної Азії є ключовими потенційними союзниками. Серед пріоритетів економічні зв’язки, як-от залізниці, трубопроводи та транспортні шляхи до Європи.

У Росії ослабли економічні зв’язки з Центральною Азією через повномасштабне вторгнення до України. У відповідь держави шукають нові альтернативні ринки, серед яких може бути Китай.

Під час саміту можуть порушити безпекові питання, оскільки Росія виступала гарантом безпеки Центральної Азії. Утім Пекін цим незадоволений і хоче перетягнути на себе цю роль.

Ймовірно, уряд КНР, має намір заручитися підтримкою азійських країн у своєму намаганні бути посередником між РФ та Україною. Для цього країна могла б використати цю підтримку на міжнародних платформах, зокрема в ООН.