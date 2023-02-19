У той час як спроба російського захоплення України наближається до річної позначки, держсекретар Сполучених штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що Китай активно розглядає можливість надання РФ "смертоносної підтримки", включаючи зброю та боєприпаси, щоб допомогти Москві у її війні проти України.

Про це сповіщає CBS news.

За словами Блінкена, уряд США з першого дня був стурбований цією можливістю. Натомість – цього тижня на Мюнхенській конференції з безпеки високопосадовець із зовнішньої політики Китаю Ван Ї сказав іншим лідерам, що КНР працює над мирною пропозицією для припинення конфлікту.

Зазначено, що така публічна позиція суперечить тому, що вказала розвідка США: “Ми бачили, як вони надають нелетальну підтримку Росії для війни в Україні. Занепокоєння, яке ми зараз маємо, ґрунтується на інформації, що уряд Китаю розглядає можливість надання смертоносної підтримки”.

Блінкен відзначив, що відносини між китайськими компаніями та урядом країни досить тісні: “У Китаї насправді немає різниці між приватними компаніями та державою”. Держсекретар США також перебуває в Німеччині на Мюнхенській конференції з безпеки, щорічному заході, в якому беруть участь високопосадовці з усього світу з питань оборони, безпеки людини та глобального порядку. Там він віч-на-віч поговорив з Ван Ї про наслідки, з якими зіткнеться Китай, якщо надасть Росії зброю, боєприпаси чи іншу смертельну допомогу.

Повідомляється, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попередив, що Пекін “уважно стежить за ціною, яку Росія платить — або яку винагороду вона отримує — за свою агресію”. За кілька тижнів до вторгнення Росії в Україну президент РФ Володимир Путін і президент Китаю Сі Цзіньпін опублікували спільну заяву, в якій проголосили безмежне партнерство.

Крім того Блінкен сказав, що Іран і Росія розширюють свої військові відносини. “Ми бачили, як Іран надає безпілотники, які Росія використовує в Україні для нападу на цивільну інфраструктуру, щоб вбивати мирних жителів”. Проте тепер Росія також може озброїти Іран, який США вважають найбільшим державним спонсором тероризму.

Наголошено, що з самого початку війни президент Ірану Ебрагім Раїсі підтримав військовий напад Путіна на Україну, заявивши, що дії були виправданими, оскільки розширення НАТО становило “серйозну загрозу” стабільності на території РФ.

Блінкен також прокоментував заяву віце-президентки Камали Гарріс у Мюнхені про визнання США російських злочинів проти людства. “Ми бачили це майже з першого дня. Ми бачили це в Бучі. І це жахливо. І ми продовжуємо бачити це по всій країні. Підтвердженням цього є той факт, що російські напади націлені на мирних жителів та цивільну інфраструктуру”.