Уряд Китаю сповістив про введення санкцій проти колишнього держсекретаря США Майка Помпео та ще 27 високопосадовців адміністрації Дональда Трампа, звинувативши їх в "упередженнях та розпалюванні ненависті до Китаю".

Про це повідомляє CNN.

Вранці у четвер після інавгурації Байдена міністерство закордонних справ Китаю заявило, що колишні чиновники адміністрації Трампа були “антикитайськими політиками”. У заяві йдеться також про те, що вони підірвали відносини між США та Китаєм.

“(Вони, – ред.) спланували, просунули та здійснили серію божевільних кроків, які були серйозним втручанням у внутрішні справи Китаю, підривали інтереси Китаю, ображали китайський народ та серйозно порушували китайсько-американські відносини”, – йдеться у повідомленні.

Цей крок Китаю підкреслює суперечливі та часто ворожі відносини між Вашингтоном і Пекіном під час президентства Трампа. Цікаво, що вчора державне інформаційне агентство Китаю розмістило повідомлення у соціальних мережах з тестом: “Шлях-доріженька хай стелеться, Дональде Трамп!”

Усі чиновники із санкційного списку поділяли політику Трампа щодо Китаю у сферах торгівлі, технологій, регіональної безпеки та прав людини.

У списку опинилися, зокрема, колишній торговий радник Пітер Наварро, колишній радник з питань національної безпеки Роберт О’Брайен та його колишній заступник Метт Поттінгер, колишній міністр охорони здоров’я Алекс Азар і колишній посол США в ООН Келлі Крафт. Також санкції ввели проти колишнього помічника Трампа Стіва Беннона та колишнього радника з питань безпеки Джона Болтона.

Згідно з заявою МЗС Китаю, 28 колишнім чиновникам та членам їх сімей буде заборонено в’їжджати до материкового Китаю, Гонконгу або Макао. Крім того, компаніям та установам, пов’язаним із зазначеними особами, буде заборонено вести бізнес з Китаєм.

Наварро заявив CNN, що санкції були “знаком пошани від диктатури, яка вбила мільйони людей своїм вірусом”. Адміністрація Трампа неодноразово наполягала на тому, що Китай повинен нести відповідальність за пандемію коронавірусу.

Приблизно за тиждень до санкцій, 11 січня, Помпео заявив, що США скасують десятилітні обмеження на контакти між американськими та тайванськими чиновниками.

Про рішення Китаю ввести санкції проти команди Трампа оголосили після того, як Пекін виразив надію на те, що новий президент США “подивиться на Китай раціонально та об’єктивно”.

Під час чергового пресбрифінгу в середу речниця МЗС Китаю Хуа Чунін заявила, що адміністрація Трампа за останні чотири роки зробила численні “фундаментальні помилки”, що призвело до “серйозної шкоди” двостороннім зв’язкам.

“Якщо нова адміністрація США обере більш раціональне та відповідальне ставлення при формуванні своєї зовнішньої політики, я думаю, це буде тепло вітатися всім міжнародною спільнотою”, – додала вона.

“На все добре, Дональде Трамп!”

Протягом останніх днів китайські державні ЗМІ по-справжньому святкують закінчення каденції Трампа серіями статей, коментарів та публікацій у соціальних мережах.

У середу, за кілька годин до того, як Трамп мав востаннє залишити Білий дім, державне інформаційне агентство Сіньхуа опублікувало іронічний твіт англійською мовою із зображенням Конгресу США зі словами “Шлях-доріженька хай стелеться, Дональде Трамп!”.

У соцмережах також активно поширювали твіти агентства китайською мовою “Прощавай, Трамп”.

Цікаво, що протягом більшої частини останніх чотирьох років китайські державні ЗМІ уникали спеціальних згадок про Дональда Трампа у статтях, коли критикували його адміністрацію.

У редакційній статті, опублікованій 16 січня, за кілька днів до передачі влади, Сіньхуа попрощався з “чинною адміністрацією США та її остаточним божевіллям”.

Також видання опублікувало твіт щодо Майка Помпео з текстом: “Нехай щастить, Майк Помпео!”. Редактор державного таблоїда “Глобал Таймс” Ху Сіцзінь публічно заявив, що Помпео – “ганебний” дипломат, який шукає уваги.