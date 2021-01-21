Про це повідомляє агентство Reuters.
7 січня посольство написало, що проводиться там політика допомогла уйгурським жінкам перестати бути “машинами з виробництва дітей”.
“Ми вжили відповідних заходів щодо цього твіту за порушення нашої політики щодо нелюдяності. Ми забороняємо дегуманізацію групи людей на основі їхньої релігії, касти, віку, інвалідності, серйозного захворювання, національного походження, раси, або етнічної приналежності”, – сказав у четвер представник Twitter.
Twitter видалив цей твіт і замінив його написом про те, що він більше не доступний. Хоча Twitter приховує твіти, що порушують його політику, він вимагає, щоб власники облікових записів самостійно видаляли такі повідомлення. З 9 січня в акаунті посольства Китаю не було опубліковано жодних нових твітів.
Китайська влада примусово відправляє мусульман Синьцзян-Уйгурського автономного району працювати на виробництвах під приводом того, що іслам – чужа релігія для Китаю.
- Раніше держсекретар США Майкл Помпео звинуватив владу Китаю в геноциді уйгурів і представників інших етнічних і релігійних меншин в Сіньцзян-уйгурському автономному районі (СУАР).
- За оцінками правозахисних організацій, в провінції Сіньцзян понад мільйон уйгурів і представників інших мусульманських меншин перебувають у так званих “таборах для перевиховання”, де їх змушують відмовлятися від своєї релігії, культури і мови.
- Китайська влада заперечує всі звинувачення в утисках уйгурів і називає ці установи “освітніми центрами” для запобігання небезпекам ісламістської радикалізації.