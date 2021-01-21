Twitter заблокував акаунт посольства Китаю в США за твіт, що захищає політику Китаю в регіоні Сіньцзян.

Про це повідомляє агентство Reuters.

7 січня посольство написало, що проводиться там політика допомогла уйгурським жінкам перестати бути “машинами з виробництва дітей”.

“Ми вжили відповідних заходів щодо цього твіту за порушення нашої політики щодо нелюдяності. Ми забороняємо дегуманізацію групи людей на основі їхньої релігії, касти, віку, інвалідності, серйозного захворювання, національного походження, раси, або етнічної приналежності”, – сказав у четвер представник Twitter.

Twitter видалив цей твіт і замінив його написом про те, що він більше не доступний. Хоча Twitter приховує твіти, що порушують його політику, він вимагає, щоб власники облікових записів самостійно видаляли такі повідомлення. З 9 січня в акаунті посольства Китаю не було опубліковано жодних нових твітів.

Китайська влада примусово відправляє мусульман Синьцзян-Уйгурського автономного району працювати на виробництвах під приводом того, що іслам – чужа релігія для Китаю.