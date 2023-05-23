На півночі Китаю на космодромі Цзюцюань завершують підготовку до виведення на навколоземну орбіту пілотованого космічного корабля Shenzhou 16. До зони запуску вже доставили ракету-носій Long March-2F зі встановленим на неї кораблем.

Джерело: Xinhua.

“Об’єкти та обладнання на стартовому майданчику знаходяться в робочому стані. Всі передпускові функціональні перевірки та випробування будуть проведені відповідно до плану”, — йдеться в повідомленні Державного управління пілотованої космонавтики Китаю (CMSА).

Ймовірно вже найближчим часом відбудеться запуск космічного корабля на навколоземну орбіту. Shenzhou 16 є одинадцятим китайським пілотованим космічним кораблем серії Шеньчжоу.

Планується, що Shenzhou 16 здійснить п’яту експедицію на китайську космічну станцію Тяньгун. Він доставить туди трьох тайконавтів, які працюватимуть на орбіті близько шести місяців.

Водночас відбудеться зміна екіпажа місії Shenzhou 15, який перебуває в космосі з 29 листопада 2022 року.

Також вже будуються й випробовуються космічним агентством наступні космічні кораблі, Shenzhou 17 і Shenzhou 18.