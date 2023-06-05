У Сінгапурі на безпековому саміті "Шангрі-Ла" глава Міноборони Китаю Лі Шанфу звинуватив США та їхніх союзників у спробі дестабілізувати Індійсько-Тихоокеанський регіон. За кілька годин до цього військові кораблі двох країн ледь не зіткнулися.

Джерело: CNN.

Лі Шанфу заявив, що США і його союзники вигадують правила для встановлення домінування в регіоні. Він звинуватив Вашингтон у “провокуванні блокової конфронтації заради власних інтересів”. Китайський міністр попередив Штати, що будь-яке “жорстоке протистояння” з ними стане “нестерпною катастрофою для світу”.

За день до цього міністр оборони США Ллойд Остін заявив на тому ж форумі, що війна за Тайвань буде “руйнівною” і вплине на світову економіку “такими способами, які ми не можемо уявити”.

Напередодні заяви Лі Шанфу США звинуватили китайський військовий корабель у тому, що він підрізав перед американським судном, яке брало участь у спільних навчаннях з ВМС Канади у Тайванській протоці. Це змусило американське судно знизити швидкість, щоб уникнути зіткнення. Щодо цього питання Лі Шанфу сказав, що присутність ВМС США в протоці є прикладом того, як Вашингтон створює хаос у регіоні.

“Вони тут не для мирного проходу, вони тут для провокації”, – сказав міністр про військові кораблі США.

Також він додав, що якщо інші країни не хочуть конфронтації – вони не повинні посилати свої військові засоби поблизу Китаю.

“Займайтеся своїми справами, –сказав Лі. – Чому всі ці інциденти сталися в районах поблизу Китаю, а не в районах поблизу інших країн?”

Інцидент став другим випадком за два тижні, коли китайські військові брали участь в агресивних маневрах поблизу американських військових поблизу кордону з Китаєм. Зокрема минулого тижня винищувач КНР здійснив “невиправдано агресивний маневр” під час перехоплення американського літака-розвідника в міжнародному повітряному просторі над Південно-Китайським морем.

У 2023 році глави оборонних відомств США та Китаю, ймовірно, не зустрінуться. Це свідчить про глибину розриву у відносинах між двома країнами. Зокрема минулого тижня Остін заявив, що їм “шкода” через відхилення Китаєм пропозиції США зустрітися на конференції. Очільник Пентагону попередив, що постійна відсутність зв’язку може призвести до “інциденту, який може дуже, дуже швидко вийти з-під контролю”.