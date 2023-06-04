«Світ достатньо великий для Китаю та США» – у КНР заявили, що прагнуть діалогу

4 червня міністр оборони Китаю Лі Шанфу заявив на саміті безпеки Азії, що конфлікт зі Сполученими Штатами буде "нестерпною катастрофою" та що його країна прагне діалогу замість конфронтації.

Джерело: Reuters

Виступаючи у Сінгапурі, Лі зазначив, що світ достатньо великий для Китаю та США, щоб розвиватися разом — зауваження, які він зробив через кілька днів після того, як відмовився зустрітися зі своїм американським колегою для прямих переговорів.

Глава міноборони КНР зауважив, що Китай і США мають різні системи і відрізняються багато у чому іншому, одначе це не повинно утримувати обидві сторони від пошуку “точки дотику та спільних інтересів для розвитку двосторонніх зв’язків і поглиблення співпраці”.

“Незаперечно, що серйозний конфлікт або протистояння між Китаєм і США стане нестерпною катастрофою для світу”.

Відносини між Вашингтоном і Пекіном напружені через низку питань, включаючи демократично керований Тайвань, територіальні суперечки в Південно-Китайському морі та обмеження президента Джо Байдена на експорт напівпровідникових мікросхем.

Коли делегати на саміті обговорювали ризики аварій і прорахунків на тлі цієї напруженості, ВМС США заявили, що китайський есмінець здійснив “небезпечні” маневри поблизу військового корабля США в Тайванській протоці 3 червня.

Збройні сили Китаю розкритикували Сполучені Штати та Канаду за “навмисне провокування ризику”.

Індійсько-тихоокеанське командування США повідомило, що американські та канадські кораблі працюють у звичайному режимі, визнаючи принци свободи відкритого моря.

3 червня міністр оборони США Ллойд Остін у своїй промові на саміті дорікнув Китаю за відмову вести військові переговори, залишивши супердержави в глухому куті через розбіжності.

Остін заявив, що діалог “це не нагорода, а необхідність”.

Лі був більш стриманим у своїй промові, хоча він і ледве завуальовано критикував Сполучені Штати, звинувачуючи “деякі країни” в посиленні гонки озброєнь і навмисному втручанні у внутрішні справи інших.

Після промови Лі китайський дипломат у відставці Цуй Тянькай закликав Сполучені Штати “пом’якшити розгортання” сил поблизу Китаю, як акт “доброї волі”, аби відновилися переговори на високому рівні щодо оборони між двома наддержавами.

Зауважимо, 22 травня міністерство закордонних справ КНР закликало Сполучені Штати Америки “мати правильне розуміння Китаю, піти йому назустріч” та відновити двосторонні відносини.