Китайські нафтопереробники уповільнять закупівлю російської сирої нафти в грудні на тлі неминучих санкцій Європейського Союзу та невизначеності щодо плану "G-7" обмежити ціни на російську нафту.

Про це повідомляє Reuters.

Вже з 5 грудня почне діяти обмеження цін на російську нафту. На цьому тлі китайські НПЗ зменшили закупівлю російської сирої нафти на грудень.

“Звичайно, існує багато занепокоєнь і багато плутанини щодо майбутнього ліміту ціни, але люди вважають, що вантажі, які прибувають у грудні, мають бути безпечними для купівлі”, – сказав торговець із Китаю.

За словами трейдерів, китайським кінцевим споживачам було продано від п’яти до семи вантажів ESPO Blend із завантаженням у грудні, що є невеликою частиною від середнього обсягу – близько 30 партій, які Росія експортувала щомісяця.

Трейдери також повідомили, що востаннє угоди підписували на рівні 1,70 – 1,90 доларів за барель, що значно нижче, аніж 2,70 доларів за барель два тижні тому на тлі повільних торгів. Це також було нижчим, ніж близько 2 доларів за барель за листопадові вантажі.

“Зараз все під контролем. Важко детально визначити умови, узгоджені для цієї невеликої кількості транзакцій”, — сказав китайський торговий керівник.

Покупці спостерігають, як майбутні обмеження цін на російську нафти вплинуть на механізм оплати, доступність суден та страхування доставки.

Деякі незалежні нафтопереробники купили альтернативні поставки нафти з Бразилії та Західної Африки, щоб застрахуватися від перебоїв з російською нафтою в грудні, попри те, що вони дорожчі за нафту із РФ.

Операційні показники на незалежних нафтопереробних заводах зросли приблизно до 64% ​​на початку листопада з 58% два місяці тому, свідчать дані консалтингової компанії Zhuochuang.

“Краще застрахувати деякі вантажі, на той випадок, якщо російські поставки будуть нестабільними”, — сказав нафтотрейдер із Шаньдуна.

Тим часом державні нафтопереробники згортають закупівлю російської нафти марки Urals до грудня, щоб уникнути санкційних ризиків після накопичення запасів нафти в попередні два місяці, кажуть трейдери.

Жовтневі поставки Urals до Китаю оцінювалися від 235 000 до 340 000 барелів на добу, більшість з яких були куплені державними компаніями, такими як Unipec, Zhenhua Oil і Chinaoil, згідно з даними Kpler і Vortexa Analytics, що відстежують танкери.

Це буде найвищий обсяг за два роки, сказала китайський аналітик Vortexa Емма Лі, додавши, що на державні компанії припадає 85%, що втричі перевищує середній показник протягом перших дев’яти місяців.

Що стосується завантаження поставок після 5 грудня, державні фірми все ще зважували ризики санкцій та необхідність забезпечити поставки.

Спотові знижки на ці вантажі “повинні бути достатньо високими, щоб виправдати будь-який значний ризик”, сказав державний менеджер з торгівлі нафтою.