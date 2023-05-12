Про це повідомляє CNN.
Подорож Лі розпочнеться 15 травня. УУ межах свого туру він відвідає Україну, Польщу, Францію, Німеччину та Росію.
“Візит представників КНР до відповідних країн є ще одним проявом прагнення Китаю переконувати та сприяти переговорам, повністю демонструючи, що Китай твердо стоїть на боці миру”, — заявив речник МЗС КНР Ван Веньбінь під час регулярного пресбрифінгу.
Цей візит відбудеться після того, як китайський лідер Сі Цзіньпін поговорив телефоном з українським президентом Володимиром Зеленським минулого місяця вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії минулого року.
Китай неодноразово намагався представити себе миротворцем у конфлікті, але західні країни з глибокою підозрою ставилися до намірів Пекіна, який налагоджує поглиблення зв’язків з Москвою.
- Міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган застеріг від “емоційного погляду” на війну в Україні й заявив, що єдиний вихід – залишатися спокійними й раціональними та створити умови “для політичного вирішення”.