Міністерство закордонних справ Китаю підтвердило, що спеціальний представник КНР у справах Євразії Лі Хуей відвідає Україну наступного тижня для "сприяння мирним переговорам".

Про це повідомляє CNN.

Подорож Лі розпочнеться 15 травня. УУ межах свого туру він відвідає Україну, Польщу, Францію, Німеччину та Росію.

“Візит представників КНР до відповідних країн є ще одним проявом прагнення Китаю переконувати та сприяти переговорам, повністю демонструючи, що Китай твердо стоїть на боці миру”, — заявив речник МЗС КНР Ван Веньбінь під час регулярного пресбрифінгу.

Цей візит відбудеться після того, як китайський лідер Сі Цзіньпін поговорив телефоном з українським президентом Володимиром Зеленським минулого місяця вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії минулого року.

Китай неодноразово намагався представити себе миротворцем у конфлікті, але західні країни з глибокою підозрою ставилися до намірів Пекіна, який налагоджує поглиблення зв’язків з Москвою.