Міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган застеріг від "емоційного погляду" на війну в Україні й заявив, що єдиний вихід – залишатися спокійним й раціональним та створити умови "для політичного вирішення".

Про це інформує CNN.

Відповідну заяву, Цінь Ган зробив 9 травня під час зустрічі зі своєю колегою Анналеною Бербок у Берліні.

Речник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь, під час свого виступу на брифінгу для ЗМІ в Пекіні сказав, що Цінь використав поїздку, щоб заявити, що “Китай не є ні організатором конфлікту, ні учасником конфлікту, а прихильником миру та просування мирних переговорів”.

У міністерстві заявили, що Цінь закликав Німеччину “відіграти провідну роль і висунути конкретні пропозиції щодо побудови збалансованої, ефективної та сталої структури європейської безпеки”.

У вівторок міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала Китай пообіцяти, що він не допомагатиме Росії уникати європейських санкцій.

“Нейтралітет означає стати на бік агресора”, – наголосила очільниця МЗС Німеччини.

Крім того, 9 травня, виступаючи разом зі своїм китайським колегою Цінь Ганом на пресконференції в Берліні, Анналена Бербок зазначила, що як постійний член Ради Безпеки ООН Китай має силу впливати на війну і покласти цьому край.

Натомість зауваження були відкинуті Цінь, який заявив, що Китай не буде ні “спостерігати за вогнем з іншого берега”, ні “підливати масла у вогонь”.

Своєю чергою, Бербок поінформувала, що ЄС все ще працює над тим, як зупинити обхід санкцій проти російських компаній і фізичних осіб, зокрема й за допомогою непрямих компаній в інших країнах.

Її запитали, чи включатимуть ці заходи пропонований чорний список кількох китайських компаній. У відповідь вона пояснила, що переговори тривають, проте загалом важливо припинити обхід обмежень.