Китайський стартап Siweifushe, натхненний ізоляцією під час пандемії коронавірусу, винайшов машину для поцілунків на великій відстані. Вона передає дані про поцілунки користувачів, зібрані за допомогою датчиків руху, прихованих у силіконових губах.

Про це повідомляє Reuters.

Пристрій “MUA”, названий на честь звуку, який люди зазвичай видають під час поцілунку, також вловлює та відтворює звук і трохи нагрівається під час поцілунку.

Користувачі можуть завантажувати дані про поцілунки, надіслані іншими користувачами через відповідну програму.

Ідея виникла внаслідок тривалого карантину в Китаї під час пандемії COVID-19. Тоді влада КНР забороняла мешканцям залишати свої квартири місяцями поспіль.

“Тоді у мене були стосунки, але я не міг зустрітися зі своєю дівчиною через карантин”, — сказав винахідник Чжао Цзяньбо.

Студент Пекінської кіноакадемії Цзяньбо зосередив свою дипломну роботу на відсутності фізичної близькості під час відеодзвінків. Згодом він створив стартап Siweifushe, який випустив MUA вартістю близько 260 юанів (38 доларів).

За його словами, протягом двох тижнів після випуску Siweifushe продав понад 3 000 машин для поцілунків і отримав близько 20 000 замовлень.

MUA виглядає як підставка з реалістичними губами, що виступають спереду. Для того, аби скористатися пристроєм, закохані повинні завантажити програму на свої смартфони та під’єднати свої машини для поцілунків, які вони підключають до порту зарядки телефону.

Так, вони активують пристрій за допомогою програми, а потім, коли цілують його, він цілує у відповідь.

Пристрій доступний у кількох кольорах, але з однаковими губами. MUA отримав суперечливі відгуки. Одні користувачі зазначили, що це було інтригуючи, інші сказали, що процес викликав відчуття дискомфорту. Серед головних скарг була відсутність язика.

У китайській соціальній мережі Weibo висловили стурбованість тим, що пристрій може використовуватися для еротичного контенту, який суворо регулюється в Китаї.

Втім, Чжао сказав, що його компанія дотримується правил, але “мало що може зробити щодо того, як люди використовують пристрій”.