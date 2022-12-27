За останні місяці китайська авіакомпанія Xpeng Aeroht здійснила два перші публічні польоти своїх електромобілів. Перша презентація відбулась у жовтні біля легендарного острова Пальма Джумейра в Дубаї, а друга – в Гуанчжоу, Китай.

Про це повідомляє Bloomberg.

Компанія Aeroht, заснована у 2013 році 45-річним Чжао Делі, була зірковим експонентом GITEX – однієї з найбільших щорічних торгових конференцій Дубая. Прем’єр-міністр Об’єднаних Арабських Еміратів зупинився біля стенда.

Прототип, який Aeroht презентувала у Гуанчжоу, виділяє його серед інших зразків. У той час, як багато eVTOL – електричні літаки з вертикальним зльотом та посадкою – не мають коліс і не можуть пересуватись по землі, модель шостого покоління китайської компанії є справжнім автомобілем, який також працює на дорозі. Вона виглядає як розкішний автомобіль, а не невеликий літак із колесами.

Насправді модель розроблена для того, щоб їздити дорогами понад 90% часу і літати лише під час заторів або перешкод. Засновник Чжао сказав в інтерв’ю, що автомобіль, оснащений чотирма електричними двигунами та вісьмома пропелерами, може надійти у масове виробництво у 2025 році.

Він передбачає ціну близько 140 000 доларів, що є невеликою частиною автомобіля Джобі (1,3 мільйона доларів). За його словами, це частково тому, що Aeroht може використовувати розгалужену мережу постачальників Xpeng у Китаї.

Моделювання eVTOL бере початок щонайменше десять років тому, коли підприємці мріяли демократизувати небо.

У наступні роки ця царина ставала дедалі насиченішою, оскільки інвестори мріяли втілити бачення, яке існувало лише в коміксах і науковій фантастиці, у реальність. Аналітики Morgan Stanley кажуть, що до 2040 року eVTOL або ж міська повітряна мобільність може коштувати 1 трильйон доларів.

Китайські фірми, зокрема Aeroht, Ehang Holdings Ltd. і TCab Tech, приєдналися до перегонів приблизно в останні півдесятка років, черпаючи натхнення в таких американських іменах, як Joby і Archer. Вони виховали покоління підприємців та інвесторів, які намагалися повторити успіх Китаю з електромобілями, використовуючи багато з тих самих переваг: розгалужений ланцюжок постачань, великий резерв кваліфікованої робочої сили, гігантський внутрішній ринок і, що важливо, офіційну підтримку.

Багато хто розраховує на зусилля президента Сі Цзіньпіна витіснити американські технології в галузях від напівпровідників до кліматичних технологій, щоб активізувати фінансування та допомогу в політиці.

“Є кілька прикладів, коли американські компанії казали нам, який сектор є перспективним і може заробляти гроші, а їхні китайські колеги просто пішли й захопили ринок із нижчими цінами”, – сказав Уоррен Чжоу, інвестор із Decent Capital і спонсор TCab Tech. Він згадав дрони, ховерборди та роботи-пилососи.

“Те саме буде з eVTOL і промисловістю літаючих автомобілів”, – додав він.

Деякі з найбільших імен у сфері інвестування в стартапи погоджуються, зокрема IDG Capital, Sequoia China, GGV Capital і Hillhouse Capital — усі вони підтримують Aeroht. У 2021 році вони приєдналися до раунду фінансування на суму понад 500 мільйонів доларів США за оцінкою у 1,5 мільярда доларів.

Чжао вперше зустрів Хе, засновника Xpeng, у 2020 році, після того, як близько десяти років боровся, щоб його стартап не зазнав краху. Чжао стверджує, що він завоював підприємця демонстрацією. “Спочатку говорити чи спершу летіти?” Чжао сказав, що запитав Хе. “Лети першим!”.

Невдовзі після цієї зустрічі в Дунгуані, провінція Гуандун, Він і Xpeng інвестували в стартап Zhao і перейменували його на Xpeng Aeroht. Штаб-квартиру Unicorn розташовано в Гуанчжоу з науково-дослідними центрами в Шеньчжені та Шанхаї. У 2020 році штат Unicorn збільшився з дюжини до понад 700 співробітників станом на липень.

Він приєднався до ряду інших добре підтриманих стартапів, включаючи шанхайський AutoFlight, який отримав 100 мільйонів доларів від європейського інвестора в листопаді минулого року на розробку повітряних таксі. Volant Aerotech, заснована в червні 2021 року, отримала понад 14 мільйонів доларів на початку цього року.

Правда, технологія ще не повністю розроблена. Багато в чому залежить від розробки акумуляторів з вищою щільністю енергії – кількістю потужності проти її маси.

Оскільки літаючі автомобілі потребують більше ефекту та більш чутливі до навантажень, легші та потужніші батареї, ніж ті, що використовуються в електромобілях, мають вирішальне значення. Батареї, які Aeroht зараз використовує в прототипах, є лабораторними продуктами від вітчизняних постачальників.

Найвідоміший спонсор Aeroht сам бореться з невизначеністю інвесторів – акції Xpeng є найгіршими цього року за індексом MSCI China.

Проте підприємці та інвестори кажуть, що найбільшою проблемою є комерційна життєздатність і регуляторний дозвіл.

Деякі компанії eVTOL, такі як Ehang, зареєстрована в Нью-Йорку, націлені на бізнес і почали приносити дохід. Цього року Ehang отримала попередні замовлення на 160 своїх автономних літальних апаратів з Малайзії та Індонезії. Представник AutoFlight eVTOL, Prosperity, отримав 260 замовлень у серпні від двох компаній на надання екскурсійних та логістичних послуг. Британська компанія Vertical Aerospace Ltd. зібрала понад 1400 попередніх замовлень на свої літаки, і навіть Volkswagen AG у Китаї представила в липні свій перший прототип пасажирського безпілотника eVTOL.

Але для розвитку ринку знадобиться більше ніж кілька сотень замовлень. Aeroht робить ставку на те, що справжній масштаб буде знайдено в споживчих товарах, але саме там залишаються найбільші регуляторні перешкоди.

Жодна країна серйозно не замислювалася про відкриття свого повітряного простору на малих висотах найближчим часом, особливо для авіаторів без пілотної підготовки. Однак нещодавно Китай призначив кілька провінцій, включаючи Хунань, Цзянсі та Аньхой, для вивчення цієї концепції. Це дає надію таким стартапам, як Aeroht, який співпрацює з регуляторними органами в країні, щоб знайти місця для випробувань.

“Яка країна отримає перевагу, залежатиме від підтримки політики та рішення уряду щодо реформи електрифікації”, – сказав Сійі Мі, аналітик з електромобілів BloombergNEF.