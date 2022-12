Про це повідомляє Bloomberg.

Компанія Aeroht, заснована у 2013 році 45-річним Чжао Делі, була зірковим експонентом GITEX – однієї з найбільших щорічних торгових конференцій Дубая. Прем’єр-міністр Об’єднаних Арабських Еміратів зупинився біля стенда.

Прототип, який Aeroht презентувала у Гуанчжоу, виділяє його серед інших зразків. У той час, як багато eVTOL – електричні літаки з вертикальним зльотом та посадкою – не мають коліс і не можуть пересуватись по землі, модель шостого покоління китайської компанії є справжнім автомобілем, який також працює на дорозі. Вона виглядає як розкішний автомобіль, а не невеликий літак із колесами.

X2 flying car's first public flight is officially launched. Let's take a look at the scene together! #XPENGAEROHT #GITEXGLOBAL #FutureIsNow #FlyingCar pic.twitter.com/5o7JKKFe9f

