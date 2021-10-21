Про це повідомляє суспільний мовник Латвії LSM.

Відповідно до рішення уряду, локдаун запроваджують на території країни з 21 жовтня до 15 листопада.

Під час дії жорстких обмежень буде заборонено роботу розважальних закладів, спортивних залів, салонів краси, перукарень. Також під забороною – масові заходи, будь-які збори (крім тих, які відбуваються у межах одного домогосподарства).

Кафе та ресторани зможуть працювати виключно на доставку або з можливістю взяти з собою. Магазини продаватимуть лише товари першої необхідності, а режим їхньої роботи обмежать – з 6:00 до 19:00 вони можуть бути відчиненими.

Для школярів 1-3 класів канікули продовжать до 29 жовтня, а з 1 листопада вони зможуть ходити до школи. Учні 4-12 класів будуть вчитися дистанційно до кінця локдауну.

Комендантська година вводиться на території країни з 20:00 до 5-ї ранку. У цей період громадянам заборонено залишати свої домівки, крім випадків трансферу до роботи, аеропорту, залізничного вокзалу, отримання медичних послуг. При цьому ті, хто має право виходити на вулицю, повинні мати при собі паспорт, а також спеціальну форму, яка заповнюється самостійно.

За останню добу у Латвії захворіло 2 599 осіб, померло – 24. Ще 1134 перебувають у лікарнях.

Впродовж останнього тижня в країні щодня фіксували новий рекорд за кількістю тих, хто захворів.

Щодобовий приріст – понад 2 тисячі випадків захворювання – спостерігається з 13 жовтня.

16 жовтня в країні виявили 2797 хворих на Covid-19 — останній рекордний показник для країни з населенням 1,9 млн осіб.

До цього за весь час пандемії в країні не фіксували більш як 1861 випадок захворювання (цей рекордний показник було зафіксовано в грудні 2020 року).

Станом на 20 жовтня у країні повністю вакциновано 50,9% населення, або 934 тисячі осіб.