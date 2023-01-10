Про це повідомив телеканал Lsm.lv.

Міністерка оборони країни Інара Мурнієце заявила, що перелік військової підтримки Латвії для України – вже “в кишені”.

“Насправді український фронт – це наша лінія оборони, тому ми зараз думаємо, як долучитися до великого потоку допомоги Україні, і як підтримати Україну, як відповісти на прохання президента Володимира Зеленського”, – заявила Мурнієце.

Вона додала, що країна розглядає можливість надання зброї Україні. Також йдеться про навчання українських військових.

“Під час зустрічей з українськими колегами вони висловлюють найбільшу вдячність Латвії за ті Stinger, які прийшли до війни, це було дуже правильне рішення міністерства оборони, а також колишнього міністра. Ми будемо продовжувати допомагати зі Stinger, будемо продовжувати ще більш інтенсивне навчання українських військових у Латвії”, – зауважила міністерка.

Також вона підкреслила, що ЗСУ високо цінують БПЛА або дрони. Через це Латвія також могла б продовжити їх постачання.