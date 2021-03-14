Рейси Київ – Рига планують відновити вже 17 березня, а з 2 травня запустять перельоти за маршрутом Рига – Одеса.

Про це повідомляє пресслужба авіакомпанії airBaltic.

Зазначається, що після майже річної перерви airBaltic виконає перший авіарейс з Риги до Києва.

Компанія планує літати по такому маршруту два рази в тиждень, а з 28 березня – три рази. Крім того, 2 травня поновляться перельоти за маршрутом Рига – Одеса. Авіарейси будуть виконувати п’ять разів на тиждень.

У пресслужбі додали, що з червня авіакомпанія перезапускає рейси за маршрутом Рига – Львів і які будуть здійснюватись двічі на тиждень.

Наразі авіакомпанія вже здійснює регулярні рейси з Вільнюса до Києва.