Про це повідомляє пресслужба авіакомпанії airBaltic.
Зазначається, що після майже річної перерви airBaltic виконає перший авіарейс з Риги до Києва.
Компанія планує літати по такому маршруту два рази в тиждень, а з 28 березня – три рази. Крім того, 2 травня поновляться перельоти за маршрутом Рига – Одеса. Авіарейси будуть виконувати п’ять разів на тиждень.
У пресслужбі додали, що з червня авіакомпанія перезапускає рейси за маршрутом Рига – Львів і які будуть здійснюватись двічі на тиждень.
Наразі авіакомпанія вже здійснює регулярні рейси з Вільнюса до Києва.
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