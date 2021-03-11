Сербська національна авіакомпанія Air Serbia у співпраці з Міжнародною асоціацією повітряного транспорту (IATA) почала тестування нового мобільного застосунку для подорожей в умовах пандемії під назвою IATA Travel Pass.

Про це пише Euractiv.

Авіакомпанія заявила, що Сербія стане однією з перших небагатьох європейських держав, які приєднаються до глобальної ініціативи, спрямованої на відкриття кордонів, забезпечення безпечних подорожей і відновлення індустрії туризму і авіаперевезень.

Перший етап тестування застосунку буде включати рейси Air Serbia Белград-Цюріх, і його реалізація займе кілька тижнів.

Застосунок IATA Travel Pass дозволить мандрівникам зберігати і керувати даними, пов’язаними з результатами тестів на COVID-19, в своїх мобільних телефонах, а також ділитися своїм підтвердженим статусом з авіакомпанією до прибуття в аеропорт.

IATA Travel Pass також буде пропонувати оновлену інформацію про санітарні правила, пов’язані з COVID-19, і туристи зможуть перевірити, чи відповідають вони останнім вимогам в’їзду, встановленим країною призначення.