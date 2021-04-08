Про це пише видання “Комерсант”.

“Це навіть складно коментувати, але відповідати ми будемо на будь-які недружні кроки, це само собою зрозуміло”, – сказав Лавров на пресконференції в Нур-Султані.

Раніше агентство Bloomberg повідомило, що чиновники адміністрації Байдена завершили “розвідувальну перевірку передбачуваних правопорушень Росії, таких як втручання у вибори і злом SolarWinds”, підготувавши ґрунт для того, щоб США незабаром оголосили про відповідні санкції. Можливі санкції можуть включати і висилку російських розвідників, які працюють в США під дипломатичним прикриттям.

Сергій Лавров уточнив, що поки він не бачив конкретних рішень з цього питання. “Нічого не оголошувалося. Читав повідомлення про те, що адміністрація завершила огляд ворожих дій Росії. Якось швидко у них це вийшло”, – сказав він.

За його словами, США і їх союзники – “ненадійні партнери” і покладатися на них не можна.

“Навіть така провашингтонська структура, як Атлантична рада, вже публікує матеріали, в яких критикується абсолютно тупікова лінія США щодо Росії, а, може бути, навіть тупа, яка не приносить ніякого результату з точки зору тих цілей, які оголошувалися, коли санкції вводилися”, – додав Лавров.