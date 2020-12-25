Українська ікона, яку проросійський член президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додік подарував главі МЗС РФ Сергію Лаврову, повернулась до Боснії.

Про це розповів посол Боснії в Росії Желько Самарджія, повідомляє Radio Slobodna Evropa.

“Я особисто привіз ікону з Москви і передав її в офіс голови президії Боснії і Герцеговини Мілорада Додіка”, – сказав Самарджія.

Він зазначив, що російська сторона проінформована про повернення ікони в офіс Додіка.

Дипломат зазначив, що отримав ноту від РФ з проханням перевірити походження ікони, зокрема через Інтерпол.

Нагадаємо, що голові МЗС РФ Сергію Лаврову під час його візиту до Боснії й Герцеговини подарували 300-річну ікону, яка може бути об’єктом української культурної спадщини, вивезеним з Луганська.