Про це повідомляє CNN.
Під час спілкування з журналістами 5 квітня Лаврова запитали щодо відносин між РФ та США, поки вони продовжують надавати військову допомогу Україні.
На це глава російського МЗС відповів, що російсько-українська війна перебуває у “гарячій фазі”, адже “українські нацисти насамперед використовують американську зброю”, а адміністрація президента США Джо Байдена постійно “погрожує” передавати Україні системи озброєння з більшою дальністю та смертоносніші.
“Однак, я вважаю, що ми повинні продовжувати підтримувати наші відносини, і ми сподіваємося, що американці негайно прокинуться і повернуться до столу переговорів. Побачимо, довго чекати не доведеться”,- сказав він.
- Очільник російського МЗС Сергій Лавров поскаржився, що учасників саміту G20 не цікавить нічого, окрім України, і назвав це “ганьбою”.