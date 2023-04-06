Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що РФ та США повинні підтримувати свої відносини навіть попри те, що Сполучені Штати надають військову допомогу Україні.

Про це повідомляє CNN.

Під час спілкування з журналістами 5 квітня Лаврова запитали щодо відносин між РФ та США, поки вони продовжують надавати військову допомогу Україні.

На це глава російського МЗС відповів, що російсько-українська війна перебуває у “гарячій фазі”, адже “українські нацисти насамперед використовують американську зброю”, а адміністрація президента США Джо Байдена постійно “погрожує” передавати Україні системи озброєння з більшою дальністю та смертоносніші.

“Однак, я вважаю, що ми повинні продовжувати підтримувати наші відносини, і ми сподіваємося, що американці негайно прокинуться і повернуться до столу переговорів. Побачимо, довго чекати не доведеться”,- сказав він.