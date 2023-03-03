Про це повідомляє CNN.
Під час свого виступу на щорічній геополітичній конференції, яка цьогоріч проходить в Індії, Лавров нагадав, що G20 було сформовано в 1999 році на рівні міністрів фінансів і директорів центральних банків.
“А потім, у 2008 році вона стала “самітом G20”. Всім було наплювати на все, крім фінансів і макроекономічної політики, для чого і створювалася G20″, – сказав Лавров.
Та на цьогорічному саміті, поскаржився російський міністр, Захід робить не те, що зазвичай, і вважає це правильним.
“Коли Росія після багатьох років попереджень почала захищатися, ніщо, крім України, не цікавить G20. Це ганьба”, – наголосив він.
Відповідаючи на запитання про те, як війна в Україні вплинула на енергетичні інтереси Росії, Лавров назвав конфлікт “війною, яку ми намагаємося зупинити, і яку розв’язали проти нас за допомогою українського народу”.
Така відповідь Лаврова викликала сміх в аудиторії.
- На початку березня у Нью-Делі зберуться міністри закордонних справ G20. Одним з головних питань обговорення стане війна Росії проти України, хоча Індія не бажає обговорювати це питання.
- Делегація Європейського Союзу не підтримає заяву на зустрічі міністрів закордонних справ G20 в Індії, якщо вона не міститиме засудження широкомасштабної війни Росії проти України.
- 2 березня, вперше з січня минулого року, державний секретар США Ентоні Блінкен поспілкувався з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим на зустрічі міністрів закордонних справ G20 в Індії, їхня розмова тривала 10 хвилин.