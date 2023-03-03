Очільник російського МЗС Сергій Лавров поскаржився, що учасників саміту G20 не цікавить нічого, окрім України, і назвав це "ганьбою".

Про це повідомляє CNN.

Під час свого виступу на щорічній геополітичній конференції, яка цьогоріч проходить в Індії, Лавров нагадав, що G20 було сформовано в 1999 році на рівні міністрів фінансів і директорів центральних банків.

“А потім, у 2008 році вона стала “самітом G20”. Всім було наплювати на все, крім фінансів і макроекономічної політики, для чого і створювалася G20″, – сказав Лавров.

Та на цьогорічному саміті, поскаржився російський міністр, Захід робить не те, що зазвичай, і вважає це правильним.

“Коли Росія після багатьох років попереджень почала захищатися, ніщо, крім України, не цікавить G20. Це ганьба”, – наголосив він.

Відповідаючи на запитання про те, як війна в Україні вплинула на енергетичні інтереси Росії, Лавров назвав конфлікт “війною, яку ми намагаємося зупинити, і яку розв’язали проти нас за допомогою українського народу”.

Така відповідь Лаврова викликала сміх в аудиторії.