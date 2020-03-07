Відповідне фото є в соцмережі співачки.

Це корсет з колекції весна-літо 2020 Natasha Zinko.

 

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I would battle for you (Even if we break in two) ⚔️💓

Публикация от Lady Gaga (@ladygaga)

 

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📟 @ladygaga wearing #ss20 #natashazinko CORSETTT #newdropsoon // all love @ladygaga

Публикация от Natasha Zinko (@natashazinkomagazin)

Варто зазначити, що дизайнерка – корінна одеситка.

Вона живе в Лондоні, одяг її бренду Natasha Zinko продається в Browns і Harrods, а покази проходять в рамках Лондонського тижня моди.

 

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SABAH @iamsabaah | NATASHA ZINKO x DUO | SS20 | LOOK 33 ⚡⚡⚡⚡⚡ Style: @anders44 Casting: @lizgoldson Photo: @rebeccamaynes Make-up: @lucyburt1 Hair: @tinadidit

Публикация от Natasha Zinko (@natashazinkomagazin)

 

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NZ SS19 BACKSTAGE | Available in #natashazinkomagazin and worldwide

Публикация от Natasha Zinko (@natashazinkomagazin)