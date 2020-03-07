Відповідне фото є в соцмережі співачки.
Це корсет з колекції весна-літо 2020 Natasha Zinko.
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📟 @ladygaga wearing #ss20 #natashazinko CORSETTT #newdropsoon // all love @ladygaga
Варто зазначити, що дизайнерка – корінна одеситка.
Вона живе в Лондоні, одяг її бренду Natasha Zinko продається в Browns і Harrods, а покази проходять в рамках Лондонського тижня моди.
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NZ SS19 BACKSTAGE | Available in #natashazinkomagazin and worldwide
- Нагадаємо, восени дружина ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна — Світлана Бевза стала єдиним українським дизайнером, що представив колекцію на тижні моди у Нью-Йорку (New York Fashion Week).
- Напередодні в рамках українського тижня моди відбувся одноденний BE SUSTAINABLE! Fashion Summit, присвячений вивченню проблематики сталого розвитку в Україні та світі. #Букви розповідали, про що говорили на модному саміті.