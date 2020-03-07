Американська співачка Леді Гага одягнула корсет від української дизайнерки Наташі Зінько (Natasha Zinko), яка живе і працює в Лондоні.

Відповідне фото є в соцмережі співачки.

Це корсет з колекції весна-літо 2020 Natasha Zinko.

Варто зазначити, що дизайнерка – корінна одеситка.

Вона живе в Лондоні, одяг її бренду Natasha Zinko продається в Browns і Harrods, а покази проходять в рамках Лондонського тижня моди.

Посмотреть эту публикацию в Instagram NZ SS19 BACKSTAGE | Available in #natashazinkomagazin and worldwide Публикация от Natasha Zinko (@natashazinkomagazin) 20 Май 2019 в 6:47 PDT