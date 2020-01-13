Вкрай плодюча 100-річна гігантська черепаха, яка врятувала свій вид від вимирання, після 50-річної місії незабаром буде випущена назад в дику природу.

Про це повідомляє агенство AFP.

Близько 50 років тому гігантську черепаху (Chelonoidis hoodensis) на прізвисько Дієго, а також 14 особин його виду, вчені відібрали для участі в програмі порятунку виду шляхом розведення в неволі.

Коли це сталося, на рідному острові Дієго було лишень два самця та 12 самок, які не розмножувались. За час участь легендарної черепахи в програмі кількість особин його виду на острові збільшилася до двох тисяч.

“Близько 1800 черепах були повернуті в Еспаньолу, і тепер з природним відтворенням у нас близько 2000 черепах. … Це показує, що вони здатні рости, вони здатні розмножуватися, вони здатні розвиватися”, — сказав директор Галапагоських національних парків Хорхе Керріон.

Як підрахували доглядачі парку, щоякнайменше 800 черепах з цих двох тисяч — потомство Дієго. Сьогодні унікальній черепасі близько 100 років, а його вага перевищує 80 кілограмів. Через десятиліття його місія з порятунку виду завершена — він повертається назад в дику природу. Це станеться в березні 2020 року коли Дієго пройде карантинні період.

“Він зробив великий внесок в родовід, який ми вертаємо в Еспаньолу. Я щасливий, що у мене є можливість повернути цю черепаху в його природне місце існування”, — додав директор парку.