Міністерство цифрової трансформації та Кабінет Міністрів України зацікавилися співпрацею з фінансовою пірамідою OneCoin, яку позиціюють як криптовалюту.

Про це у Facebook повідомив правозахисник, співзасновник Ukrainian Data Protection Office Богдан Хаустов.

Легалайз шахрайства

Експерт зазначив, що шахрайську діяльність засновників OneCoin підтвердили ФБР, Мін’юст США та органи слідства кількох держав.

“Для початку уявіть, що Кабмін допустив B2B Jewelry до регуляції ювелірного бізнесу чи визнав МММ невіддільною частиною фінансового сектора. Тепер Мінцифри пише про співпрацю з пірамідою OneCoin, ідентифікуючи її як криптовалюту”, – зазначив Хаустов.

Він прикріпив скриншот листа, адресованого одному із засновників OneCoin Луці Міаттону. У документі, підписаному першим заступником міністра цифрової трансформації Олексієм Вискубом, зазначається:

“Уряд України зацікавлений у співпраці з вашою компанією, оскільки вона однією з перших на криптовалютному ринку проявила ініціативу започаткування офіційної профільної системної роботи в рамках чинного вітчизняного законодавства, яке перебуває у процесі послідовного прийняття та імплементації”.

Ба більше, Мінцифри розглядає можливість надання компанії статусу “офіційного постачальника послуг віртуальних активів”.

Хаустов зазначив, що зміст цього листа свідчить про повну необізнаність Вискуба чи особистий інтерес, або йому “підсунули” документ на підпис.

“Вбивця Bitcoin”, чи фінансова піраміда?

Для того, щоб переконатися у шахрайстві OneCoin, необхідно загуглити інформацію про цю компанію. Поки український Уряд розглядає співпрацю з OneCoin, авторитетні світові ЗМІ називають її “найбільшою цифровою аферою в історії людства”.

“OneCoin зібрав мільярди доларів, а потім його лідер зник” – The Wall Street Journal.

За даними видання, федеральні прокурори стверджують, що одна із засновників компанії Ружа Ігнатова, відома як криптокоролева, насправді керувала пірамідою.

“Брат криптокоролеви визнав свою причетність до шахрайств OneCoin”, – BBC.

Костянтин Ігнатов визнав свою провину за кількома звинуваченнями, включаючи відмивання грошей та шахрайство, зазначає видання.

Чи є OneCoin найбільшим фінансовим шахрайством в історії?” – Fortune.

Журнал пише, що уряд США оцінював обсяг шахрайства OneCoin у 4 мільярди доларів. Однак джерела стверджують, що на початок 2018 року загальний обсяг прибутку шахраїв становив 15,8 мільярда доларів.

Американські та європейські ЗМІ активно повідомляли про діяльність цієї фінансової піраміди. Тоді її засновники вирішили поширювати свій вплив на менш розвинені країни Африки, пострадянського простору та Азії.

Водночас американські слідчі повідомляють більш конкретну інформацію.

За матеріалами слідства, Костянтин Ігнатов очолював OneCoin після зникнення Ружі Ігнатової у жовтні 2017 року. Був заарештований 6 березня 2019 року в аеропорту Лос-Анджелеса, йому загрожує 90 років позбавлення волі.

Костянтин все ще є активним свідком і буде засуджений після завершення співпраці:

змова для здійснення шахрайства

шахрайство

змова на здійснення відмивання грошей

змова на банківське шахрайство

Пізніше адвокат Ружі Ігнатової Марк Скотт був визнаний винним у відмиванні грошей на суді присяжних 21 листопада 2019 р. Міністерство юстиції США заявляє в пресрелізі, що Onecoin – “масова міжнародна схема шахрайства”.

Криптокоролеву Ружу Ігнатову досі шукають. Їй висунули обвинувачення ще у 2017 році.

У 2018 році затримали ще одного засновника Onecoin Карла Себастьяна Грінвуда. Справа досі перебуває на стадії досудового розгляду.

Себастьяна Грінвуда звинувачують у:

змові на шахрайство з використанням електронних засобів (wire fraud): максимальне покарання 20 років;

банківському шахрайстві: максимальне покарання 20 років;

змові на відмивання грошей: максимальне покарання 20 років;

змові на шахрайство з цінними паперами: максимальне покарання 10 років;

шахрайстві з цінними паперами: максимальне покарання 20-25 років.

Загальний максимум: 90-95 років позбавлення волі.

У цій справі фігурують кілька відмивачів коштів фінансової піраміди: Гілберт Армента, Девід Пайк та інші.

Хаустов зазначив, що був впевнений, що ця піраміда не проіснує після арешту Ігнатова та лідерів OneCoin у США, але сталося навпаки.

“У жовтні 2020 року я вважав, що ця піраміда проживе ще максимум рік, але… Мені почали надходити повідомлення про часті поїздки до України одного з лідерів OneCoin – Луки Міаттона, який робив фото з віцепрем’єром Олегом Уруським та налагоджував співпрацю з Кабміном. На жаль, тоді не зреагував, подумавши, що Уруський та Кабмін – не тупі бовдури. Я помилявся”, – зазначив правозахисник.

За його даними, інтереси піраміди в Україні активно просувають екснардеп від “Батьківщини” Лідія Котеляк та її син.

На нещодавній презентації лідери OneCoin заявили, що разом з Котеляк та Лукою Міаттоном у тісній співпраці з НБУ було підписано угоду про відкриття першого криптобанку One Bank.

(На відео – з 50:00)

Додамо, що шахрайські дії організаторів піраміди розслідують не лише у США. Зокрема, правоохоронці в Аргентині затримали не тільки засновників OneCoin, але й людей, які активно просували їхні інтереси.

“Я вважаю, що аналогічні дії повинна зробити й влада України, але замість арештів шахраїв, встановлення потерпілих та організаторів афери можновладці чомусь обирають співпрацю зі злочинцями”, – додав Хаустов.

#Букви відправили запит у Мінцифри з вимогою пояснити плани щодо співпраці з OneCoin. Чекаємо на відповідь.