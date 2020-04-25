Проведення музичного фестивалю Leopolis Jazz Fest у Львові перенесли на рік у зв'язку з епідемією коронавірусу.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Leopolis Jazz Fest.

Фестиваль планувалося провести наприкінці червня, але його перенесли на рік у зв’язку з пандемією.

“Друзі, нам би так хотілося зустрітися з вами в кінці червня у Львові на X Leopolis Jazz Fest, але в зв’язку з ситуацією, що склалася в світі, ми змушені прийняти відповідальне рішення і перенести фестиваль на наступний рік”, – повідомили організатори.

Також вони повідомили, що в 2021 році фестиваль планують провести з 24 по 28 червня.

“Зараз ми ведемо переговори з музикантами і віримо, що практично вся програма 2020 буде реалізована в 2021 році”, – вказали в повідомленні.

Довідка. Міжнародний джазовий фестиваль Leopolis Jazz Fest проходить у Львові з 2011 року. Це один з найбільших джазових фестивалів в Європі.