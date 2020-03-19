У зв'язку з поширенням коронавірусу COVID-19 уряди багатьох країн ввели карантин, який серед іншого передбачає скасування масових заходів. Але театри та опери не захотіли своїх шанувальників залишати без улюблених вистав. Тому всі бажаючі можуть онлайн подивитися п'єси, балет та інші вистави.

#Букви дізналися, які театри та оперети перейшли тимчасово в онлайн.

Metropolitan Opera (Метрополітен-опера)

Це провідний театр США, один з центрів світової музичної культури.

Так, Met запускає “Nightly Met Opera Streams”, безкоштовну серію виступів в прямому ефірі в HD.

Трансляції Метрополітен-опера почала з понеділка, 16 березня. Першим був спектакль 2010 року “Кармен” з Бізе під керуванням канадського диригента Яннік Незе-Сегена з Еліною Гаранча в головній ролі і Роберто Алагной в ролі Дона Хосе.

Всі трансляції будуть починатися з 19:30 за східним поясним часом (01:30 за Києвом) і будуть доступні на домашній сторінці metopera.org протягом 20 годин.

З афішею опери можна ознайомитися за посиланням.

Віденська опера

Віденська опера закрита на карантин мінімум до 2 квітня, але щовечора транслює безкоштовні спектаклі онлайн.

Трансляції починаються о 17:00 або 19:00 (18:00 і 20:00 за київським часом), записи будуть доступні на сайті протягом 24 годин.

Дивитися трансляції можна після безкоштовної онлайн-реєстрації на сайті опери.

Опера Гарньє

З 17 березня Паризька опера почала безкоштовно транслювати на офіційному сайті, а також платформі Culturebox свій репертуар.

Трансляції відбуватимуться щовечора о 19:30 за французьким часом (або 20:30 за Києвом).

Варто зазначити, що до 10 квітня тут повинна була йти опера “Манон”, тому вона є в онлайн-трансляції. Також покажуть оперу “Дон Жуан” і балет “Le Lac des Cygnes”, зі наступного тижня буде новий розклад.

Національний театр імені Івана Франка

Подивитися уявлення Національного театру ім. Івана Франка також можна онлайн.

17 березня показали представление “Лев і левиця” І. Коваль (режисер С. Моісеєв), 2007.

20 березня – “В степах України”.

23 березня – “Касандра” Лесі Українки.

26 березня – “Крила. Вечір з Богданом”, ювілейний вечір з нагоди 75-річчя від дня народження Богдана Ступки, 2016.

29 березня – “Цар Едіп” Софокла (режисер Р. Стуруа), 2004.

31 березня – “Украдене щастя” І. Франко (режисер Г. Юра), 1940.

За традицією початок вистав о 19:00, посилання на трансляцію з’являтися на Facebook-сторінці о 18:55.

Крім вистав, планується показати бенефіси і передачі про акторів та режисерів театру Франка. Про це буде оголошено окремо.

Посилання на канал трансляції.

Національна оперета України

На сайті оперети зазначається, що через загрозу поширення коронавируса COVID-19 уряд зупинив роботу театрів по всій країні.

“Однак ми не можемо залишити наших дорогих шанувальників без вистав і концертів улюбленого театру”, – наголошується в повідомленні.

Тому керівництво театру вирішило про марафону online-трансляцій на YouTube-каналі KievOperetta.

Графік трансляцій:

19 березня — концерт “Шедеври барокової музики “Веніціанська ніч”;

21 березня — мюзикл “Скрипаль на даху”, муз. Дж.Бока;

23 березня — концерт “Штраус в опереті”;

25 березня — оперета “Графиня Маріца”, муз. І. Кальмана;

27 березня — концерт “Музика з кінофільмів”;

29 березня — мюзикл “Sugar, або В джазі тільки дівчата”, муз. Дж. Стайна;

31 березня — концерт “Світові мюзикли. Найкраще!”;

2 квітня — мюзикл “Сімейка Аддамсів”, муз. Е.Ліппа.

Початок — о 19:00.

Львівський національний академічний театр опери та балету ім. Соломії Крушельницької

Кращі опери і балети глядачі зможуть побачити онлайн на YouTube-каналі Львівської Національної Опери.

Щоп’ятниці, суботи та неділі один з вистав з репертуару театру буде доступний для перегляду в протягом доби.