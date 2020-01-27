Наглядова рада "Укрзалізниці" прийняв рішення утворити комітет з питань комплаєнсу і антикорупції, який очолив народний депутат України VIII скликання Сергій Лещенко, який раніше став членом наглядової ради "УЗ".

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Відзначається, що таке рішення було прийнято на засіданні Наглядової ради 23 січня.

“Комітет спостерігатиме за тим, яких зусиль докладає компанія для навчання керівництва і працівників етичної поведінки при веденні діяльності і яких – для посилення боротьби з корупцією”, – йдеться в повідомленні.

Головою комітету став Сергій Лещенко, членами – Адомас Аудіцкас і Андерс Ослунд.

“Зі створенням цього спеціалізованого комітету, який в своєму роді є першим серед державних підприємств, ми підкреслюємо, що протидія корупції та комплаєнс є першочерговими завданнями для Наглядової ради Укрзалізниці”. Це дасть нам можливість системно стежити як компанія працює в цьому напрямку, а також прискорити вкрай необхідні поліпшення в цьому питанні”, – заявив глава Наглядової ради УЗ Шевкі Аджунер.