Таке рішення 5 квітня було схвалено радою директорів, повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що стратегічне рішення LG вийти з надзвичайно конкурентного сектора мобільних телефонів дозволить компанії зосередити ресурси в таких областях, як компоненти електромобілів, розумні будинки, робототехніка, штучний інтелект і рішення для бізнесу, а також платформи і сервіси.

При цьому, протягом деякого періоду компанія буде надавати сервісну підтримку та оновлення програмного забезпечення для клієнтів існуючих мобільних продуктів. LG також буде співпрацювати з постачальниками і діловими партнерами протягом усього періоду закриття бізнесу мобільних телефонів.

Крім того, у компанії додали, що LG продовжить використовувати свій мобільний досвід і розробляти технології, пов’язані з мобільністю, такі як 6G, для подальшого підвищення конкурентоспроможності в інших сферах бізнесу.

Очікується, що згортання бізнесу мобільних телефонів буде завершено до 31 липня.

Reuters зазначає, що LG став першим великим брендом смартфонів, який пішов з ринку.

Підрозділ, який займався виробництвом, мобільних телефонів LG майже шість років зазнає збитків на загальну суму близько 4,5 мільярда доларів.

У кращі часи LG виходила на ринок з низкою інновацій в стільникових телефонах, включаючи надширококутні камери, і на піку свого розвитку в 2013 році компанія була третім за величиною виробником смартфонів у світі після Samsung і Apple.

Але пізніше флагманські моделі LG постраждали як від програмних, так і від апаратних збоїв, які в поєднанні з більш повільними оновленнями програмного забезпечення привели до того, що бренд неухильно втрачав популярність. Аналітики також критикували компанію за брак досвіду в маркетингу в порівнянні з китайськими конкурентами.