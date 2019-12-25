Про це повідомляється на сайті журналу.
Напередодні британський щотижневий новинний журнал The Week, який виходить в Великобританії та США, показав обкладинку підсумкового випуску року під назвою “Обличчя 2019 року”. Номер з’явиться в продажу 27 грудня.
Судячи з обкладинки майбутнього випуску, обличчями року, за версією журналістів, стали, зокрема, Президенти України та США Володимир Зеленський і Дональд Трамп. Глави держав зображені на обкладинці з ракетою Javelin, яку Зеленський намагається забрати у Трампа. Восени поточного року в Конгресі США затвердили попереднє рішення про продаж Україні комплексів Javelin на 39 мільйонів доларів.
Також на обкладинку потрапив адвокат Трампа Рудольф Джуліані, спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, китайський лідер Сі Цзіньпін, президент Росії Володимир Путін, 16-річна екоактивістка зі Швеції Грета Тунберг та інші.
- Раніше журнал Time розмістив на обкладинці свого європейського грудневого номера фото Президента України Володимира Зеленського.
- Президент Російської Федерації Володимир Путін став героєм реклами презервативів від бразильської дизайн-студії.