Президент України Володимир Зеленський та американський лідер Дональд Трамп потрапили на обкладинку випуску під назвою "Обличчя року" журналу The Week.

Про це повідомляється на сайті журналу.

Напередодні британський щотижневий новинний журнал The Week, який виходить в Великобританії та США, показав обкладинку підсумкового випуску року під назвою “Обличчя 2019 року”. Номер з’явиться в продажу 27 грудня.

Судячи з обкладинки майбутнього випуску, обличчями року, за версією журналістів, стали, зокрема, Президенти України та США Володимир Зеленський і Дональд Трамп. Глави держав зображені на обкладинці з ракетою Javelin, яку Зеленський намагається забрати у Трампа. Восени поточного року в Конгресі США затвердили попереднє рішення про продаж Україні комплексів Javelin на 39 мільйонів доларів.

Також на обкладинку потрапив адвокат Трампа Рудольф Джуліані, спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, китайський лідер Сі Цзіньпін, президент Росії Володимир Путін, 16-річна екоактивістка зі Швеції Грета Тунберг та інші.