Президент Китаю Сі Цзіньпінь під час перемовин з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем закликав до "заспокоєння" війни в Україні.

Про це повідомляє Bloomberg.

Цзіньпінь наголосив, що “розв’язання кризи в Україні” політичними методами відповідає інтересам як Європи, так і всіх країн Євразії.

“Необхідно уникати ескалації та розширення кризи, а також сприяти мирним переговорам”, – додав китайський лідер.

У відповідь Шарль Мішель заявив, що ЄС сподівається, що Китай зробить свій внесок “у припинення жорстокого руйнування та окупації Росії”. Обидва лідери наголосили на тому, що ядерні погрози є “безвідповідальними і дуже небезпечними”.

У виданні зауважили, що такі заяви Цзіньпіня ілюструють нещодавні спроби Китаю створити відстань між Пекіном і Москвою.

Китай утримується від критики Росії за війну в Україні, наголошуючи, що причиною повномасштабного вторгнення стало нібито розширення НАТО.

Та попри це Китай підписав комюніке на саміті G-20 в Індонезії на початку листопада, в якому говорилося, що “більшість членів рішуче засудили війну в Україні”.

Європа намагається знайти золоту середину в дипломатії з Китаєм, а президент Франції Еммануель Макрон закликає до взаємодії з Пекіном і протидіє спробам розділити світ на конкуруючі блоки.