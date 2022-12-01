Про це повідомляє Bloomberg.
Цзіньпінь наголосив, що “розв’язання кризи в Україні” політичними методами відповідає інтересам як Європи, так і всіх країн Євразії.
“Необхідно уникати ескалації та розширення кризи, а також сприяти мирним переговорам”, – додав китайський лідер.
У відповідь Шарль Мішель заявив, що ЄС сподівається, що Китай зробить свій внесок “у припинення жорстокого руйнування та окупації Росії”. Обидва лідери наголосили на тому, що ядерні погрози є “безвідповідальними і дуже небезпечними”.
У виданні зауважили, що такі заяви Цзіньпіня ілюструють нещодавні спроби Китаю створити відстань між Пекіном і Москвою.
Китай утримується від критики Росії за війну в Україні, наголошуючи, що причиною повномасштабного вторгнення стало нібито розширення НАТО.
Та попри це Китай підписав комюніке на саміті G-20 в Індонезії на початку листопада, в якому говорилося, що “більшість членів рішуче засудили війну в Україні”.
Європа намагається знайти золоту середину в дипломатії з Китаєм, а президент Франції Еммануель Макрон закликає до взаємодії з Пекіном і протидіє спробам розділити світ на конкуруючі блоки.
- Китай звертається до старого друга, щоб зміцнити комунікації зі США, оскільки президент Сі Цзіньпін намагається стабілізувати двосторонні відносини, одночасно готуючись до посилення конкуренції між двома державами. За кілька днів до саміту Сі з президентом Байденом, за словами осіб, обізнаних у цьому питанні, Пекін відправив до Нью-Йорка делегацію старших політичних радників і бізнес-менеджерів для зустрічі з групою американських колег, створеною Морісом Грінбергом, одним із найуспішніших американських бізнесменів у Китаї.