Китай звертається до старого друга, щоб зміцнити комунікації зі США, оскільки президент Сі Цзіньпін намагається стабілізувати двосторонні відносини, одночасно готуючись до посилення конкуренції між двома державами. За кілька днів до саміту Сі з президентом Байденом, за словами осіб, обізнаних у цьому питанні, Пекін відправив до Нью-Йорка делегацію старших політичних радників і бізнес-менеджерів для зустрічі з групою американських колег, створеною Морісом Грінбергом, одним із найуспішніших американських бізнесменів у Китаї.

Про це йдеться у матеріалі WSJ.

Керівники Волл-стріт давно займають особливе місце в коридорах влади Пекіна. Пекін розглядає 97-річного Грінберга як того, кого китайські лідери називають “старим другом Китаю”. Грінберг, нагороджений ветеран Другої світової війни та великий донор від Республіканської партії, є виконавчим директором страхової та інвестиційної компанії CV Starr & Co. і колишнім генеральним директором страхового гіганта American International Group.

Група такого високого рівня, яку приймав Грінберг, не приїжджала до США з початку пандемії Covid-19 майже три роки тому. За цей час відносини впали до найнижчого рівня за десятиліття, оскільки Пекін і Вашингтон сперечалися з питань, починаючи від походження пандемії до дотримання прав людини в Китаї та його військового та економічного тиску на Тайвань.

Сі схвалив поїздку, організовану аналітичним центром, пов’язаним з Міністерством закордонних справ Китаю, відразу після конклаву Комуністичної партії в жовтні, який продовжив його владу. Американська група також повідомила Раду національної безпеки Білого дому та інші агентства перед зустріччю. У РНБО від коментарів відмовилися.

І Пекін, і Вашингтон висловили готовність принаймні утримати відносини від подальшого погіршення. На своєму саміті в Індонезії минулого тижня Байден і Сі пообіцяли відновити співпрацю з питань зміни клімату та відновити інші контакти на високому рівні.

Одначе, недовіра висока, напруга через Тайвань і контроль над технологіями США є останніми болючими точками.

“Сі прагне певного рівня стабільності в межах своєї підготовки до посилення конкуренції зі США”, — зазначив колишній чиновник адміністрації Обами в Китаї, нині віце-президент аналітичного центру Asia Society Policy Institute Деніел Рассел. “Враховуючи, що між двома сторонами бракує взаємодії на будь-якому рівні, будь-який прямий діалог є цінним”.

Зараз Сі перемикає частину своєї уваги на коригування політики, яка залишила Китай майже закритим від західного світу, включаючи жорсткі заходи контролю Covid вдома, а також майже призупинення офіційно санкціоновані контакти з США.

Затверджуючи делегацію з узгодженим політичним календарем з обох сторін, Сі мав на увазі сигналізувати Вашингтону про свій намір не допустити зриву відносин і знайти спосіб спілкування.

Китайські високопосадовці почали вважати традиційний так званий діалог Track II, або різновид зворотної дипломатії між аналітичними центрами та промисловими групами з обох сторін, як здебільшого неефективний.

Наприкінці 1990-х Грінберг активно лобіював адміністрацію Клінтона, щоб допомогти Китаю вступити у Світову організацію торгівлі у 2001 році. У 2018 році, коли Китай святкував 40-ту річницю політики “реформ і відкритості”, яка наблизила КНР до решти світу Сі нагородив Грінберга медаллю дружби з реформами в Китаї, зробивши його одним із 10 іноземних лауреатів китайської нагороди.

Минулого літа, коли напруга між Вашингтоном і Пекіном продовжувала зростати, Грінберг виступив за співпрацю з Китаєм, а не за відокремлення від нього. У липневій статті The Wall Street Journal він оголосив про заснування групи, що складається з високопоставлених ділових і політичних лідерів США, щоб допомогти “відновити конструктивний двосторонній діалог”.

Цинь Ган, посол Китаю у Вашингтоні, якому глибоко довіряв Сі, привернув увагу керівництва до цієї статті. Тоді Сі дав зелене світло Міністерству закордонних справ на створення делегації, яка б віддзеркалювала групу, створену Грінбергом.

Китайський народний інститут закордонних справ, афілійований з Міністерством закордонних справ аналітичний центр, був названий організатором групи, членами якої є Цуй Тянькай, колишній головний представник Пекіна у Вашингтоні, Чень Демін, колишній міністр торгівлі і Нін Цзічже, колишній віце-міністр головного агентства економічного планування Китаю.

Китайська та американська групи провели обговорення в штаб-квартирі CV Starr на Парк-авеню 10 листопада та наступного дня, за участю 13 членів від кожної сторони. Серед американців, за словами джерел, був Грінберг, Пол Фрібург, генеральний директор агробізнесу ContiGroup Cos., колишній сенатор США Джо Ліберман і двоє колишніх послів США в Пекіні: Макс Баукус, колишній сенатор-демократ від Монтани, і Террі Бренстад, колишній республіканський губернатор Айови.

Адмірал у відставці Майк Маллен, який був присутній на обговореннях, зазначив, що він, як і інші члени американської групи, стурбований “низхідною траєкторією” відносин, і це побоювання поділяє китайська сторона. Зауваживши, що дві великі держави повинні “спробувати змінити це”.

Протягом півтора дня зустрічей обидві сторони обговорювали розбіжності щодо Тайваню, демократично керованого острова, який Пекін вважає частиною Китаю, і областей, де уряди можуть співпрацювати, за словами учасників.

У той час як американська група наголошувала на необхідності миру через Тайванську протоку, китайські делегати наголошували на важливості остаточного об’єднання Тайваню з материком.

За словами учасників, китайська група вказала, що Пекіну було б бажано працювати з Вашингтоном з геополітичних питань, пов’язаних із вторгненням РФ до України. Але китайські делегати, схоже, обумовили співпрацю з дотриманням Вашингтоном основних інтересів Китаю, таких як Тайвань, та ослабленням обмежень на продаж високих технологій китайським компаніям.

Наприкінці дискусій китайська делегація на чолі з колишнім заступником міністра закордонних справ, а нині керівником Інституту закордонних справ Ван Чао, запропонувала провести наступний раунд зустрічей у Китаї наступного року.

Старші помічники Грінберга зауважили, що адміністрація Байдена була проінформована про обмін між американськими та китайськими групами в межах ініціативи.