Про це повідомляє телеканал CNN.

“Позиція нашого уряду є однозначною. Кім Чен Ин живий і здоровий. Він знаходиться в районі Вонсан з 13 квітня”, – сказав CNN головний радник з питань зовнішньої політики президента Південної Кореї Мун Чунг-ін.

Чутки про здоров’я Кім Чен Ина поповзли після того, як він пропустив святкування дня народження свого діда 15 квітня. Його бачили за чотири дні до цього на засіданні політбюро, за даними північнокорейського державного агентства KCNA.

Раніше ряд американських і світових ЗМІ писали, що Кім “знаходиться в серйозній небезпеці після операції”, згідно із заявою одного американського чиновника. Інший американський чиновник сказав CNN в понеділок, що побоювання з приводу здоров’я Кім небезпочвенни, але їх тяжкість важко оцінити.

Південнокорейське онлайн-видання Daily NK, яке основна увага приділяється Північній Кореї, написало про те, що Кіму провели серцево-судинну операцію через “надмірне куріння, ожиріння і перевтоми”. Він додав, що лідер в даний час проходить лікування на віллі в окрузі Хянсан.

Після того, як стан Кіма покращився, велика частина лечащей медичної бригади повернулася до Пхеньяну 19 квітня, в той час як деякі з них залишилися спостерігати до його повного одужання.