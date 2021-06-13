Про це йдеться в підсумковому комюніке, яке опубліковано на сайті G7.

Країни висловили підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

“Ми закликаємо Росію знизити напруженість і діяти у відповідності зі своїми міжнародними зобов’язаннями, і вивести російські війська і техніку на східному кордоні України і на Кримському півострові. Ми твердо переконані, що Росія є стороною конфлікту на сході України, а не посередником”, – йдеться в документі.

Лідери G7 висловили підтримку Нормандського процесу, який необхідний для виконання мінських угод, і закликали Росію і підтримувані нею збройні формування до перемир’я.