Про це повідомляє агентство Reuters.
Західний регіон Японії, в якому проживає 9 мільйонів осіб, переживає четверту хвилю пандемії. Там зараз фіксується третина всіх померлих у країні в травні.
Тільки близько половини медичного персоналу Японії повністю вакциновані.
“Простіше кажучи, це крах медичної системи”, – сказав Юджі Тохда, директор університетської лікарні Кіндай в Осаці.
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В Осаці за тиждень до четверга було зафіксовано 3849 нових позитивних тестів.
Це більш ніж п’ятикратний стрибок у порівнянні з відповідним періодом тримісячної давності.
Лише 14% із 13 770 пацієнтів із COVID-19 префектури були госпіталізовані, і більшість із них були змушені самі піклуватися про себе. Для порівняння, останній показник госпіталізацій в Токіо становить 37%.
Урядова консультативна група розглядає питання про введення надзвичайного стану.
В Осаці до четверга 96% із 348 лікарняних ліжок, зарезервованих для хворих із коронавірусом, вже заповнені. Офіційні особи повідомили, з березня 17 осіб померли від COVID-19 за межами лікарень префектури.
- В Іспанії заявили, що офіційно знімають обмеження з туристів, які приїдуть до країни з території Японії та Великої Британії. Зміни запрацюють з понеділка, 24 травня.