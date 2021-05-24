Лікарні в Осаці, другому за величиною місті Японії, не витримують напливу хворих з коронавірусом. Лікарі попереджають про "колапс системи" і радять не проводити Олімпіаду цього літа.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Західний регіон Японії, в якому проживає 9 мільйонів осіб, переживає четверту хвилю пандемії. Там зараз фіксується третина всіх померлих у країні в травні.

Тільки близько половини медичного персоналу Японії повністю вакциновані.

“Простіше кажучи, це крах медичної системи”, – сказав Юджі Тохда, директор університетської лікарні Кіндай в Осаці.

В Осаці за тиждень до четверга було зафіксовано 3849 нових позитивних тестів.

Це більш ніж п’ятикратний стрибок у порівнянні з відповідним періодом тримісячної давності.

Лише 14% із 13 770 пацієнтів із COVID-19 префектури були госпіталізовані, і більшість із них були змушені самі піклуватися про себе. Для порівняння, останній показник госпіталізацій в Токіо становить 37%.

Урядова консультативна група розглядає питання про введення надзвичайного стану.

В Осаці до четверга 96% із 348 лікарняних ліжок, зарезервованих для хворих із коронавірусом, вже заповнені. Офіційні особи повідомили, з березня 17 осіб померли від COVID-19 за межами лікарень префектури.