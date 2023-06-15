10 червня внаслідок удару по штабу російських військ на Херсонщині було ліквідовано заступника начальника поліції Воронежа Сергія Постовалова.

Джерело: Сергій Стерненко в Twitter

Український громадський діяч та волонтер Сергій Стерненко повідомив про ліквідацію російського поліцейського.

Офіційно влада РФ не заявляла про його смерть. Поліцейського ще мають опізнати та провести аналіз ДНК.



Ліквідовано російського заступника начальника поліції на Херсонщині // 2 фото