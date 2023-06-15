Джерело: Сергій Стерненко в Twitter
Український громадський діяч та волонтер Сергій Стерненко повідомив про ліквідацію російського поліцейського.
Офіційно влада РФ не заявляла про його смерть. Поліцейського ще мають опізнати та провести аналіз ДНК.
Ліквідовано російського заступника начальника поліції на Херсонщині // 2 фото
- В Україні триває 477-ма доба від початку повномасштабного російського вторгнення. За цей час українські захисники ліквідували понад 217 тисяч окупантів та тисячі одиниць ворожої техніки.