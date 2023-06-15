Джерело: Сергій Стерненко в Twitter

Український громадський діяч та волонтер Сергій Стерненко повідомив про ліквідацію російського поліцейського. 

Офіційно влада РФ не заявляла про його смерть. Поліцейського ще мають опізнати та провести аналіз ДНК.

  • Ліквідовано російського заступника начальника поліції на Херсонщині

    Фото: Сергій Стерненко в Twitter

  • Ліквідовано російського заступника начальника поліції на Херсонщині

    Фото: Сергій Стерненко в Twitter

Ліквідовано російського заступника начальника поліції на Херсонщині // 2 фото

  • В Україні триває 477-ма доба від початку повномасштабного російського вторгнення. За цей час українські захисники ліквідували понад 217 тисяч окупантів та тисячі одиниць ворожої техніки.