Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України

Згідно з даними, від початку повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 15 червня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

  • особового складу ‒ близько 217 910 (+580 за добу)
  • танків ‒ 3 955 (+12 за добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 7 667 (+14 за добу)
  • артилерійських систем – 3 793 (+10 за добу)
  • РСЗВ – 604 (+1 за добу)
  • засоби ППО ‒ 364
  • літаків – 314
  • гелікоптерів – 301 (+1 за добу)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 333 (+9 за добу)
  • крилаті ракети ‒ 1 199 (+3 за добу)
  • кораблі/катери ‒ 18
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6 506 (+24 за добу)
  • спеціальна техніка ‒ 519 (+3 за добу)

Також авіація сил оборони за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 13 районів зосередження живої сили, 2 пункти управління, 3 зенітно-ракетних комплекси та 3 станції радіоелектронної боротьби противника.