В Україні триває 477-ма доба від початку повномасштабного російського вторгнення. За цей час українські захисники ліквідували понад 217 тисяч окупантів та тисячі одиниць ворожої техніки.

Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України

Згідно з даними, від початку повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 15 червня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 217 910 (+580 за добу)

танків ‒ 3 955 (+12 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 7 667 (+14 за добу)

артилерійських систем – 3 793 (+10 за добу)

РСЗВ – 604 (+1 за добу)

засоби ППО ‒ 364

літаків – 314

гелікоптерів – 301 (+1 за добу)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 333 (+9 за добу)

крилаті ракети ‒ 1 199 (+3 за добу)

кораблі/катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 506 (+24 за добу)

спеціальна техніка ‒ 519 (+3 за добу)

Також авіація сил оборони за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 13 районів зосередження живої сили, 2 пункти управління, 3 зенітно-ракетних комплекси та 3 станції радіоелектронної боротьби противника.