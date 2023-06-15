Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України
Згідно з даними, від початку повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 15 червня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 217 910 (+580 за добу)
- танків ‒ 3 955 (+12 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 7 667 (+14 за добу)
- артилерійських систем – 3 793 (+10 за добу)
- РСЗВ – 604 (+1 за добу)
- засоби ППО ‒ 364
- літаків – 314
- гелікоптерів – 301 (+1 за добу)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 333 (+9 за добу)
- крилаті ракети ‒ 1 199 (+3 за добу)
- кораблі/катери ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6 506 (+24 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 519 (+3 за добу)
Також авіація сил оборони за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу противника.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 13 районів зосередження живої сили, 2 пункти управління, 3 зенітно-ракетних комплекси та 3 станції радіоелектронної боротьби противника.
- За інформацією Міністерства оборони України, протягом 13 червня ЗСУ просунулись вперед на декількасот метрів на двох напрямках – Бахмутському та Запорізькому.