Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики підтримав ініціативу номінувати українську поетесу та письменницю Ліну Костенко на Нобелівську премію з літератури у 2022 році.

Про це повідомила заступниця голови Комітету гуманітарної та інформполітики, народна депутатка від “Слуги народу” Євгенія Кравчук у Facebook.

“Підтримаємо для номінації на присудження Нобелівської премії з літератури у 2022 році кандидатуру української поетки та письменниці Ліни Костенко”, – розповіла вона.

Що відомо про Ліну Костенко?

Ліна Костенко – одна із найвідоміших українських поетес сучасності, прозаїк та громадська діячка. Вона є автором понад 15-ти поетичних збірок (“Вітрила”, “Мандрівки серця”, “Над берегами вічної ріки”, “Сад нетанучих скульптур”, “Річка Геракліта”), роману “Записки українського самашедшого”.

Поетеса була удостоєна Державної премії ім. Т.Г. Шевченка за історичний роман у віршах “Маруся Чурай”. Вона є також є лауреатом премії імені Олени Теліги, премій Антоновичів та Петрарки, нагороджена відзнакою президента України та орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.

Крім того, Ліна Костенко – почесний професор Києво-Могилянської академії, почесний доктор Львівського та Чернівецького університетів.

У 2005 році Ліна Костенко відмовилася від звання Героя України.

В сучасній українській традиції вона входить до переліку найвідоміших жінок давньої та сучасної України, її вислови стають крилатими цитатами, а на її вірші складають пісні.