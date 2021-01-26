Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Так, 74,3% респондентів заявили, що справи рухаються в неправильному напрямку.

Протилежної думки дотримуються лише 10% опитаних.

Решта 15,7% респондентів не визначилися або ж відмовилися відповідати на запитання.

Варто відзначити, що, згідно з жовтневим опитуванням КМІС, 69,5% вважали, що справи в Україні розвиваються в неправильному напрямку. Відтак, кількість таких респондентів з жовтня зросла майже на 5%.

Крім того, в жовтні минулого року 21,3% респондентів були впевнені, що країна рухається в правильному напрямку. Таким чином, станом на січень-2021 цей показник знизився на 11%.

Всеукраїнське опитування проводилося 22 січня 2021 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Було опитано 1005 респондентів, котрі мешкають в усіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше). До вибірки не включаються території, що тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької і Луганської областей.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, контрольованій українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує: 3,1% — для показників, близьких до 50%, 2,7% — для показників, близьких до 25%, 2,1% — для показників, близьких до 12%, 1,4% — для показників, близьких до 5%.