Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” 3-6 вересня 2020 року.
Ще 68 % опитаних заявили, що справи в Україні розвиваються в неправильному напрямку.
“68 % опитаних вважають, що справи в Україні йдуть у неправильному напрямку, 18 % – оцінюють вектор розвитку справ як правильний”, – поінформували соціологи.
Варто відзначити, що з вересня 2019 року кількість тих, хто впевнений у правильному курсі України, періодично зменшувалася. Так, у вересні таких було 52 %, у грудні 2019 року – вже 40 %, в березні 2020 року – 23 %.
Опитування проводилося серед населення України у віці від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,2 %.
- Відповідно до проведеного в травні опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), понад 60% українців не побачили успіхів президента України Володимира Зеленського в питаннях боротьби з корупцією та припинення війни на Донбасі.
- Понад 60% українців вважають, що за останні пів року економічне становище в Україні погіршилося. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи “Рейтинг”, які були оприлюднені в липні.