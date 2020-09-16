Менше 20 % українців вважають, що справи в нашій країні розвиваються в правильному напрямку.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” 3-6 вересня 2020 року.

Ще 68 % опитаних заявили, що справи в Україні розвиваються в неправильному напрямку.

“68 % опитаних вважають, що справи в Україні йдуть у неправильному напрямку, 18 % – оцінюють вектор розвитку справ як правильний”, – поінформували соціологи.

Варто відзначити, що з вересня 2019 року кількість тих, хто впевнений у правильному курсі України, періодично зменшувалася. Так, у вересні таких було 52 %, у грудні 2019 року – вже 40 %, в березні 2020 року – 23 %.

Опитування проводилося серед населення України у віці від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,2 %.