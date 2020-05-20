Більш ніж 60 % українців не побачили успіхів президента України Володимира Зеленського в питаннях боротьби з корупцією та припинення війни на Донбасі.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Так, оцінюючи успішність Володимира Зеленського за рік, що минув з дня інавгурації, 26 % опитаних висловили думку, що він успішний у зниженні рівня корупції серед чиновників. Водночас 66 % респондентів заявили, що глава держави неуспішний у даному питанні.

Крім того, 21 % українців заявили, що президент Зеленський успішний у справі припинення війни, врегулювання конфлікту на Донбасі. При цьому 69 % опитаних вважають, що успіхів немає.

Під час опитування 21 % громадян України повідомили, що Зеленський, на їхню думку, успішний у протидії економічній кризі, але 64 % вважають, що неуспішний.

Оцінюючи успішність глави держави в цілому за рік, 46 % респондентів вказали, що, на їхню думку, він успішно справлявся зі своїми обов’язками, а 45 % – що неуспішно.

Опитування проводилося з 14 по 17 травня методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше). До вибірки не включаються тимчасово окуповані території України. Під час опитування проведено 2000 інтерв’ю. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2 % для показників близьких до 50 %, 2,1 % – для показників близьких до 25 %, 1,4 % – для показників близьких до 10 %.