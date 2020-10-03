Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України.
Так, регіоном із широким розповсюдженням COVID-19 вважається такий, в якому є хоча б одна з наступних ознак:
• завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком COVID-19, становить понад 50% протягом 5 днів поспіль;
• середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу становить менш як 24 тестування на 100 тис. населення протягом останніх 7 днів;
• показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів на 100 тис. населення перевищує базовий рівень захворюваності (в 40 хворих на 100 тисяч осіб);
• коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить понад 11%;
• показник зростання кількості випадків COVID-19 становить понад 10%.
Варто відзначити, що в Кіровоградській області не перевищений жоден показник. Рівень захворюваності населення в регіоні складає 19,9 випадків і не перевищує базовий показник захворюваності.
В інших регіонах цей показник перевищено. Найвищий він у Тернопільській (304,2 випадки на 100 тис. осіб) і Чернівецькій областях (227,7 випадки).
У Києві цей показник знаходиться на рівні 165,4.
- Станом на 9 ранку суботи, 3 жовтня, в Україні за добу зафіксували 4661 новий випадок зараження коронавірусом. Це рекордний показник.
- В Україні 1 жовтня оновили зони карантину в залежності від епідеміологічної ситуації в регіонах. Рішення набуде чинності з наступного понеділка. “Червоний” рівень встановлено: у Тернопільській області – м. Тернопіль та у м. Канів Черкаської області. Київ віднесено до “жовтої” зони карантину.