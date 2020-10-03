Тільки в Кіровоградській області України ситуація з поширенням коронавірусу COVID-19 дозволяє послабити карантин.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України.

Так, регіоном із широким розповсюдженням COVID-19 вважається такий, в якому є хоча б одна з наступних ознак:

• завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком COVID-19, становить понад 50% протягом 5 днів поспіль;

• середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу становить менш як 24 тестування на 100 тис. населення протягом останніх 7 днів;

• показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів на 100 тис. населення перевищує базовий рівень захворюваності (в 40 хворих на 100 тисяч осіб);

• коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить понад 11%;

• показник зростання кількості випадків COVID-19 становить понад 10%.

Варто відзначити, що в Кіровоградській області не перевищений жоден показник. Рівень захворюваності населення в регіоні складає 19,9 випадків і не перевищує базовий показник захворюваності.

В інших регіонах цей показник перевищено. Найвищий він у Тернопільській (304,2 випадки на 100 тис. осіб) і Чернівецькій областях (227,7 випадки).

У Києві цей показник знаходиться на рівні 165,4.