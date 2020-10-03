Станом на 9 ранку суботи, 3 жовтня, в Україні за добу зафіксували 4661 новий випадок зараження коронавірусом. Це рекордний показник.

Про це свідчать дані на сайті Ради національної безпеки і оборони.

За минулу добу, внаслідок зараження коронавірусом, померли 92 пацієнта. Одужали і виписані – 2146 осіб.

На сьогоднішні в країні понад 119 тисяч українців, які ще хворіють COVID-19.

З початку епідемії в Україні зафіксовано понад 222 тисячі випадків зараження.

За добу найбільша кількість нових випадків була зафіксована в Києві (441), Львівській області (206), Харківській області (516), Одеській області (310) і Дніпропетровській області (297).