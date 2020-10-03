Про це свідчать дані на сайті Ради національної безпеки і оборони.
За минулу добу, внаслідок зараження коронавірусом, померли 92 пацієнта. Одужали і виписані – 2146 осіб.
На сьогоднішні в країні понад 119 тисяч українців, які ще хворіють COVID-19.
З початку епідемії в Україні зафіксовано понад 222 тисячі випадків зараження.
За добу найбільша кількість нових випадків була зафіксована в Києві (441), Львівській області (206), Харківській області (516), Одеській області (310) і Дніпропетровській області (297).
- В Україні 1 жовтня зафіксували 4633 нових випадки зараження коронавірусом. Це новий рекорд.