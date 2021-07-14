Британські вчені провели дослідження, результати якого засвідчили, що тропічні ліси Амазонії викидають в атмосферу мільярд тонн вуглекислого газу на рік. Це більше, аніж цей ліс поглинає.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

В результатах дослідження сказано, що кілька років тому ліс поглинав викиди, які провокували кліматичну кризу, але тепер це “провокує пришвидшення кризи”. Протягом останнього десятиріччя ліси Амазонії протягом останніх 30 років викинули в атмосферу майже на 20% більше вуглекислого газу, аніж поглинула.

Дослідження 2020 та 2021 років показали аналогічні результати. Вчені звернули увагу на те, що частина викидів була спровокована пожежами в лісах, засухами, високою температурою повітря.

Загалом, через пожежі в Амазонії в атмосферу потрапило 1,5 млрд тонн вуглекислого газу протягом року. При цьому, приріст кисню від лісу склав всього 500 млн тонн. Мільярд тонн вуглекислого газу, який потрапив в атмосферу через пожежі – це те ж саме, що річні викиди всієї Японії (ця країна п’ята у світі за кількістю викидів).

Амазонка – найбільший тропічний ліс у світі.

“Той факт, що Амазонія виділяє вуглекислий газ навіть без пожеж – тривожний сигнал. Це, ймовірно, є результатом щорічної вирубки лісів та пожеж… Мало дерев – сильні засухи та хвилі тепла”, – сказано в дослідженні.