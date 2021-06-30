Літаючий кабріолет AirCar зробив 35-хвилинний переліт між міжнародними аеропортами в Нітрі і Братиславі, Словаччина.

Про це повідомляють британська телерадіокомпанія ВВС і видання PRNewsWire.

Гібридний автомобіль-літак AirCar оснащений двигуном BMW потужністю 160 к.с. з незнімним гвинтом і балістичним парашутом. Він працює на звичайному бензиновому паливі.

Творець AirCar, професор Стефан Кляйн, сказав, що він може пролетіти близько 1000 км на висоті 2500 м і на даний момент налітав в повітрі 40 годин.

Після приземлення одним натисканням кнопки літак трансформувався в спортивний автомобіль менш ніж за три хвилини, після чого Кляйн і співзасновник Антон Заєць відвезли його в центр Братислави, скоротивши типовий час у дорозі в рази.