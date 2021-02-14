У п'ятницю, 12 лютого, літак, яким користується депутат партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Тарас Козак, здійснив посадку в аеропорту Абу-Дабі в ОАЕ, куди через добу з офіційним візитом прибув президент Володимир Зеленський і його дружина.

Про це у Facebook написав журналіст Михайло Ткач.

Ткач опублікував траєкторію польоту літака Козака в Абу-Дабі і саме повітряне судно.

Журналіст повідомив, що літак Gulfstream G450, яким користується Козак, в п’ятницю вилетів зі столиці Білорусі Мінська і попрямував до Об’єднаних Арабських Еміратів.

Як повідомлялося, указом №43/2021 Володимир Зеленський увів в дію рішення Ради Національної безпеки і оборони “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)” від 2 лютого 2021 року. Рішенням передбачається накладення санкцій на народного депутата України з фракції “Опозиційна платформа — За життя” Тараса Козака. Він є номінальним власником медіаактивів, які пов’язують з головою політради партії “ОПЗЖ” та кумом Путіна Віктором Медведчуком. Йдеться про телеканали NewsOne, ZIK та “112 Україна“. Того ж вечора деякі оператори кабельного телебачення перестали транслювати ці телеканали.