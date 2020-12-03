Під час відеоконференції парламентського комітету з питань культури позаду литовського депутата Петраса Гражуліса, відомого своєю анти-ЛГБТ політикою, з'явився оголений чоловік.

Про це повідомляє LRT.lt.

Гражуліс відомий своєю анти-ЛГБТ+ риторикою і протестами під час гей-прайдів у Вільнюсі.

Зустріч транслювалася в прямому ефірі на YouTube-акаунті Сейму Литви. Приблизно на 13-й хвилині зустрічі Гражуліс тимчасово включає камеру, на якій за спиною депутата можна побачити оголеного до пояса чоловіка.

Видання повідомляє, що кілька разів безуспішно намагадося зв’язатися з Гражулісом.

За словами голови парламентського комітету Вітаутаса Юозапайтіса, інші люди, які сидять поруч з депутатами під час конференцій, можуть становити небезпеку для репутації політиків.

“Ймовірно, кожен член парламенту зобов’язаний стежити за тим, щоб в його будинку не з’являлися інші люди”, – сказав Юозапайтіс, додавши, що сам не помітив цього оголеного чоловіка.

Юозапайтіс припустив, що це міг бути член сім’ї, який допоміг Гражуліс підключитися до зустрічі, оскільки у члена парламенту виникли технічні проблеми.