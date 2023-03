Про це повідомили у журналі The New England Journal of Medicine.

Провідний автор дослідження, доктор Грегорі Маркус, кардіолог і професор медицини в Університеті Каліфорнії, Сан-Франциско, зазначив, що реальність – набагато складніша в тому, що вживання кави має не лише один наслідок для здоров’я. Наприклад, вживання цього напою може мати ризик передчасного шлуночкового скорочення (PVCs) — тобто провокувати додаткове скорочення серця, що виникає в одній із нижніх камер серця (шлуночках).

Для отримання кращого уявлення впливу кави на організм до дослідження залучили сто здорових дорослих людей, у середньому 39-річного віку, із району Сан-Франциско. Їм надали Fitbits для відстеження їхніх кроків і сну. Також їх оснастили моніторами рівня глюкози в крові та електрокардіографами, які відстежували їхній серцевий ритм.

Кожному учаснику випадковим чином призначили пити стільки кави, скільки він хоче протягом двох днів. Надалі він мав утриматися протягом двох днів, повторюючи цей цикл протягом двох тижнів.

Автори дійшли висновку, що учасники у дні вживання кави зробили в середньому на 1058 кроків більше, ніж коли утримувалися від напою. Проте в ті дні вони спали на 36 хвилин менше.

Дослідники не знайшли доказів значного зв’язку між споживанням кави та передчасними скороченнями передсердь, але ризики все одно існують. Натомість вживання більше ніж однієї чашки на день призводило до приблизно на 50% вищої частоти передчасних скорочень шлуночків, порівняно з днями без вживання кави.

“Тож це надає переконливі докази того, що експерименти з відмовою від кави можуть бути корисними для тих людей, які відчувають посилене серцебиття, пов’язане з PVCs”, – сказав Маркус.

Пітер Кістлер, який очолює відділення електрофізіології в лікарні Альфреда в Мельбурні, Австралія, описав дослідження як потужне, але короткострокове. Він підкреслив, що воно відбувалося за участю здорових добровольців. Проте каву вживають люди різних вікових категорій та стану здоров’я, що обмежує дослідження.

“Це не дає інформації про довгострокові переваги чи негативні наслідки тривалого вживання кави, – сказав Кістлер, який не брав участі в дослідженні. – Це не надає інформації про вплив кави на людей з іншими захворюваннями, і загалом (учасники дослідження) споживали невелику кількість кави”.

Грегорі Маркус підкреслив, що не варто прив’язувати вживання кави до енергетичних напоїв або високих доз кофеїну як способу покращення тренувань. Високі дози можуть призвести до розладів.

Вчені за результатами ДНК учасників дослідження виявили, що ті, у кого спостерігалося більше скорочення сну під час вживання кави, мали генетичні варіанти, пов’язані з уповільненим метаболізмом кофеїну. Натомість ті, хто має швидкий метаболізм кофеїну, міг мати більш передчасні скорочення шлуночків.

“Кава – найпоширеніший “наркотик” для покращення когнітивних функцій, – сказав Пітер Кістлер. – Люди, які п’ють каву, менше втомлюються. Це не обов’язково негативний фактор”.

Кофеїн може містити активні метаболіти, такі як амінофілін, який використовується в ліках проти астми. У високих дозах це викликає аритмію, що й пояснює зв’язок між споживанням кави та передчасними скороченнями шлуночків.

“Кава має тенденцію посилювати активність симпатичної нервової системи або адреналінової сторони нервової системи, що може сприяти PVCs”, – додав Грегорі Маркус.

Маркус наголосив: люди можуть бути впевнені, що неминуче небезпечних наслідків від вживання кави точно немає. Але, якщо людина відчуває занепокоєння і тремтіння після однієї чашки кави, це означає, що у неї повільний метаболізм кофеїну.