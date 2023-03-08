Нове дослідження показало, що люди із підвищеним рівнем стресу частіше відчувають зниження когнітивних функцій, що впливає на їхню здатність запам’ятовувати, концентруватися та вивчати щось нове.

Про це повідомляє CNN з посиланням на дослідження JAMA Network Open.

Зазначається, що стрес фізично впливає на організм, підвищуючи ризик інсульту тощо. Також він може спонукати людей до нездорової поведінки, як-от куріння чи низька фізична активність.

Дослідження, опубліковане у JAMA Network Open, виявило, що учасники з підвищеним рівнем стресу частіше мають неконтрольовані фактори ризику серцево-судинних захворювань та провадять гірший спосіб життя.

Нове дослідження показує, що відчуття стресу призводить до шкідливого впливу на когнітивні функції, – сказав доктор Амбар Кулшрешта, доцент кафедри профілактичної медицини та епідеміології в Університеті Еморі та співавтор дослідження.

“Стрес не тільки погіршує вашу поточну когнітивну здатність, але й може мати шкідливі наслідки в довгостроковій перспективі”, – сказав він.

Дослідження ґрунтується на даних довгострокового спостереження, яке мало на меті зрозуміти відмінності здорового мозку та того, що зазнає хронічного стресу. Вивчення питання тривало понад десять років.

“Зв’язок між стресом і когнітивними функціями – це замкнуте коло. Під час хронічного стресу ви фактично втрачаєте сіру речовину в префронтальній корі головного мозку, на жаль, саме в тих ділянках, які залучені в гальмуванні реакції на стрес, і в тих ділянках, які дають вам зрозуміти, що вам потрібна допомога”, – сказала доктор Емі Арнстен, професор неврології Єльської школи медицини.

У новому дослідженні зв’язок між підвищеним стресом та зниженням когнітивних функцій був подібним як для чорношкірих, так і для білих людей, але чорношкірі учасники повідомили про вищий рівень стресу в цілому.

“Чорношкірі люди повідомляють про більший вплив хронічних стресових факторів, таких як дискримінація. Це відкриття свідчить про те, що високий рівень пережитого стресу збільшує ризик зниження когнітивних функцій незалежно від расової приналежності”, – пишуть автори дослідження.

Також виявлено, що рівень стресу неухильно зростає з віком.

Вчені зазначають, що стрес є “всюдисущим”, але є інструменти, які допомагають нам справлятися зі стресом і зменшувати його.