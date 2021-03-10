Про це повідомляють #Букви.
Коли: 22:00 за київським часом
Де: Будапешт, Ференц Пушкаш
Арбітр зустрічі: Клеман Тюрпен
Де дивитися: канал Футбол 1, платформи OLL.TV та MEGOGO.
Положення в рейтингу УЄФА:
- “Ліверпуль”: 9;
- “РБ Лейпциг”: 21.
Орієнтовні склади команд
“Ліверпуль” : Аліссон – Александер-Арнольд, Кабак, Фабіньо, Робертсон – Джонс, Алькантара, Вейналдум – Салах, Фірміно, Жота.
“РБ Лейпциг” : Гулачі – Айдара, Клостерманн, Упамекано, Мук’єле – Нкунку, Забітцер, Камплі, Адамс – Ольмо – Поульсен.
Не зіграють: Ван Дейк, Хендерсон, Матіп, Гомес — Лаймер, Собослай, Анхеліньо.
Цікаві факти
У 10 з 11 останніх матчів “Ліверпуля” в Лізі чемпіонів забивалися менш як три голи. Однак команда змогла у 6 з 8 останніх матчів залишити свої ворота недоторканними.
Водночас “Лейпциг” пропускав мінімум 2 голи в останніх 3 матчах Ліги чемпіонів.
- Раніше повідомлялося, що у середу, 10 березня, “ПСЖ” і “Барселона” проведуть матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Де і коли дивитися матч – читайте у матеріалі.