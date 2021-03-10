Про це повідомляють #Букви.

Коли: 22:00 за київським часом

Де: Будапешт, Ференц Пушкаш

Арбітр зустрічі: Клеман Тюрпен

Де дивитися: канал Футбол 1, платформи OLL.TV та MEGOGO.

Положення в рейтингу УЄФА:

“Ліверпуль”: 9;

“РБ Лейпциг”: 21.

Орієнтовні склади команд

“Ліверпуль” : Аліссон – Александер-Арнольд, Кабак, Фабіньо, Робертсон – Джонс, Алькантара, Вейналдум – Салах, Фірміно, Жота.

“РБ Лейпциг” : Гулачі – Айдара, Клостерманн, Упамекано, Мук’єле – Нкунку, Забітцер, Камплі, Адамс – Ольмо – Поульсен.

Не зіграють: Ван Дейк, Хендерсон, Матіп, Гомес — Лаймер, Собослай, Анхеліньо.

Цікаві факти

У 10 з 11 останніх матчів “Ліверпуля” в Лізі чемпіонів забивалися менш як три голи. Однак команда змогла у 6 з 8 останніх матчів залишити свої ворота недоторканними.

Водночас “Лейпциг” пропускав мінімум 2 голи в останніх 3 матчах Ліги чемпіонів.