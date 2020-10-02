Про це він сказав сьогодні під час круглого столу на тему “Місцеві вибори 2020 і COVID-19“.
“Вибори можуть бути перенесені виключно коли буде введено в країні надзвичайний стан. В іншому випадку вибори відбудуться так, як виписано у виборчому законодавстві й епідемічних нормах, які затвердив Кабінет Міністрів України”, – зазначив Ляшко.
(На відео з 56:12)
- Раніше повідомлялось, що юридично в Україні не можна скасувати місцеві вибори. Існує лише можливість відтермінування на строк не більше 90 днів.