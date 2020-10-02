Заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що місцеві вибори можуть бути перенесені лише за умови введення в Україні надзвичайного стану.

Про це він сказав сьогодні під час круглого столу на тему “Місцеві вибори 2020 і COVID-19“.

“Вибори можуть бути перенесені виключно коли буде введено в країні надзвичайний стан. В іншому випадку вибори відбудуться так, як виписано у виборчому законодавстві й епідемічних нормах, які затвердив Кабінет Міністрів України”, – зазначив Ляшко.

(На відео з 56:12)